DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor dem im November anstehenden Quartalsbericht mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi erwartet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick bereits Eckdaten am 17. Oktober, also kurz vor dem Quartalsbericht des Mutterkonzerns Forvia. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal die üblichen saisonalen Schwankungen widerspiegeln wird. Bezüglich der Jahresziele sei Hella auf Kurs./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 82,50EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.