The Platform Group: 1 Mrd. Umsatz & 3 Pharma-Deals bis 2026!
The Platform Group strebt nach neuen Höhen: Mit einem Umsatzziel von 1 Mrd. Euro bis 2026 und strategischen Übernahmen im Pharmabereich stellt das Unternehmen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.
- The Platform Group plant einen Umsatz von 1 Mrd. Euro im Jahr 2026 und hebt die EBITDA-Prognose auf 70 bis 80 Mio. Euro an.
- Im vierten Quartal 2025 wurden drei Mehrheitsübernahmen im Pharmabereich abgeschlossen.
- Das Segment „Service & Retail Goods“ wird in „Pharma & Service Goods“ umbenannt und erheblich erweitert.
- Die Übernahmen umfassen die Pharmosan Gruppe, die Vamida Versandapotheke und die Pharmaweiterbildungsplattform Apothekia.
- TPG plant zudem den Erwerb von zwei weiteren Unternehmen im Segment „Optics & Hearing“.
- Der Verschuldungsgrad soll zwischen 1,5 und 2,3 bleiben, trotz der erhöhten Akquisitionstätigkeit.
