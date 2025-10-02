The Platform Group: 1 Mrd. Umsatz & 3 Pharma-Deals bis 2026!

The Platform Group plant einen Umsatz von 1 Mrd. Euro im Jahr 2026 und hebt die EBITDA-Prognose auf 70 bis 80 Mio. Euro an.

Im vierten Quartal 2025 wurden drei Mehrheitsübernahmen im Pharmabereich abgeschlossen.

Das Segment „Service & Retail Goods“ wird in „Pharma & Service Goods“ umbenannt und erheblich erweitert.

Die Übernahmen umfassen die Pharmosan Gruppe, die Vamida Versandapotheke und die Pharmaweiterbildungsplattform Apothekia.

TPG plant zudem den Erwerb von zwei weiteren Unternehmen im Segment „Optics & Hearing“.

Der Verschuldungsgrad soll zwischen 1,5 und 2,3 bleiben, trotz der erhöhten Akquisitionstätigkeit.

Der nächste wichtige Termin, Strategy and Update Session / Anmeldung für virtuelle Teilnahme: http://bit.ly/3VMbz07, bei The Platform Group ist am 02.10.2025.

Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,54 % im Plus.





