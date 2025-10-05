Schnaps, Gras und einmal mehr KI: Welche Zahlen nächste Woche wichtig werden!

Montag, 06. Oktober: Constellation Brands

35,7 Prozent haben die Anteile des US-Getränkeherstellers in diesem Jahr bereits an Wert verloren, gegenüber dem Stand vor einem Jahr sind es sogar -41,6 Prozent. Dafür gibt es gute Gründe: Zum einen wird immer weniger Alkohol konsumiert. Vor allem bei jüngeren, gesundheitsbewussten Menschen zeigt sich ein Trend zu geringerem Verzehr. Zum anderen ist das Das Unternehmen zum Opfer der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump geworden.

Constellation Brands erzielt signifikante Teile seiner Erlöse in Kanada. Dort haben sich jedoch viele Händler, darunter vor allem das in Staatshand befindliche LCBO, dazu entschlossen, US-Spirituosen vollständig aus ihren Regalen zu verbannen. LCBO ist einer der größten Spirituosenimporteure der Welt – der Boykott hat umgehend gesessen: Die Erlöse von Constellations Brands fielen im vergangenen Quartal um 5,5 Prozent.

Für das abgelaufene Quartal erwarten Analystinnen und Analysten nach der jüngsten Prognosesenkung noch größere Einbußen: Der Umsatz wird auf 2,46 Milliarden US-Dollar geschätzt, was ein Rückgang von 15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal wäre. Der bereinigte Gewinn soll mit 3,41 US-Dollar pro Aktie um 91 Cent niedriger ausfallen als noch vor einem Jahr.

Da die Unternehmensbewertung mit einem KGV von 12,4 für das laufende Geschäftsjahr inzwischen äußerst günstig ist und auch bei anderen Bewertungskennziffern um mehr als ein Drittel unter der historischen Norm liegt, dürfte die Hürde für eine positive Kursreaktion niedrig sein. Nichtsdestotrotz wettet eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt auf fallende Kurse. 56,8 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Put-Seite, während für die Aktie eine Kursreaktion von bis zu 6,3 Prozent eingepreist ist.

Donnerstag, 09. Oktober: Delta Air Lines

Für die Anteile von Fluggesellschaften ging es in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hoch hinaus. Einerseits waren die Bewertungen hier nach dem Ende der Corona-Pandemie niedrig, andererseits beflügelten sinkende Treibstoffpreise und eine hohe Reiseaktivität die Profitabilität der Unternehmen. Die Anteile von Delta Air Lines, der nach eigenen Angaben pünktlichsten Airline der Welt, konnten sich mehr als verdoppeln.

In diesem Jahr kann die Aktie ihren Erfolg bislang jedoch nicht wiederholen. Sie notiert im Vergleich zum Jahreswechsel mit einem Minus von 5,4 Prozent. Die Gründe hierfür finden sich vor allem im Einbruch von Reisen in die USA: Internationale Touristinnen und Touristen meiden das Land angesichts strengerer Einreisebedingungen, Visa-Gebühren und autoritärer Tendenzen sowie dem Ärger über Handelshemmnisse.

Geht es nach den Erwartungen der Analystinnen und Analysten wird sich Delta Air Lines gegenüber dem Vorjahr aber noch einmal gesteigert haben können. Der Umsatz soll von 15,68 auf 15.94 Milliarden US-Dollar geklettert sein, der Gewinn pro Aktie wird mit 1,53 US-Dollar um 3 Cent höher veranschlagt. Ob das Schlagen der Erwartungen für eine ansprechende Kursreaktion ausreichend sein wird, steht jedoch zu bezweifeln, da die Aktie zumindest beim Kurs-Gewinn-Verhältnis inzwischen über dem Mittel der vergangenen 5 Jahre notiert. Es muss also auch ein zuversichtlicher Ausblick her.

Am Optionsmarkt wird genau damit gerechnet: Mit einer Call-Quote von 59,2 Prozent sind die Optimisten klar im Vorteil. Das dürfte auch mit der zuletzt makellosen Earnings-Historie zusammenhängen – die Aktie konnte sich zuletzt dreimal in Folge deutlich steigern. Aktuell ist eine Kursbewegung um ±7,3 Prozent eingepreist.

Donnerstag, 09. Oktober: PepsiCo

Der Erzrivale von Coca-Cola kämpft aktuell mit einer Wachstumskrise. In den vergangenen zwei Jahren hat PepsiCo kein nennenswertes Wachstum erzielt und in einigen Quartalen sogar rückläufigen Erlöse erzielt. Das spiegelt auch die unbefriedigende Aktienkursentwicklung wider: Während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 in den vergangenen 12 Monaten um 19,4 Prozent zugelegt hat, verzeichnete PepsiCo selbst unter Berücksichtigung der Dividende eine Performance von -12,5 Prozent – und dass, obwohl sich die Aktie in den vergangenen Wochen zum Teil kräftig erholen konnte.

Für zwischenzeitliches Interesse an der Aktie sorgte der Einstieg des aktivistischen Investors Elliot Management. Dieser drängt nun auf Veränderungen beim Softdrink- und Snack-Riesen. So sollen beispielsweise durch Refranchising-Maßnahmen Ineffizienzen bei der Abfüllung adressiert werden. Bislang hatte das Unternehmen vor allem versucht, sich mithilfe von Übernahmen oder Beteiligungen, wie beispielsweise an Celsius Holdings, operativ zu steigern.

Am Markt wird mit ersten Erfolgen dieser Bemühungen gerechnet. Die Erlöse sollen um rund 2,5 Prozent auf 23,86 Milliarden US-Dollar klettern, dafür soll aufgrund von Übernahme- und Integrationskosten aber der Gewinn pro Aktie mit 2,26 US-Dollar um 5 Cent niedriger ausfallen als noch vor einem Jahr.

Am Optionsmarkt agierende Anlegerinnen und Anleger sind nicht davon überzeugt, dass die Aktie nach Vorlage der Geschäftszahlen steigen wird, und haben mit einer Put-Quote von 61,2 Prozent mehrheitlich auf fallende Kurse gesetzt. Auch an der implizierten Kursbewegung wird Unsicherheit ablesbar, denn die ist mit ±4,4 Prozent so groß wie seit 2 Jahren nicht mehr.

Donnerstag, 09. Oktober: Tilray Brands

Die Hoffnung auf eine flächendeckende Cannabis-Legalisierung wächst. Das hat in den vergangenen Wochen und Monaten für eine steile Rallye innerhalb der Branche gesorgt. Gegenüber ihren Allzeittiefs bei 0,35 US-Dollar haben sich die Anteile von Tilray Brands zwischenzeitlich mehr als verfünffachen können. Nichtsdestotrotz steht hier gegenüber dem Stand vor einem Jahr noch immer ein Minus von 4,7 Prozent zu Buche.

Die Gründe hierfür sind schnell gefunden: Einerseits ist dem Unternehmen in den vergangenen Jahren noch immer kein einziges profitables Quartal gelungen. Andererseits wurden Anlegerinnen und Anleger weiter verwässert. Rund 200 Millionen neue Anteile wurden in den vergangenen 12 Monaten ausgegeben. Nur bei Anlegerliebling Canopy Growth wurden prozentual noch mehr neue Aktien herausgegeben – dementsprechend fällt das Minus der Aktie mit 70,1 Prozent sehr viel größer aus.

Operativ haben sich die Kanadier in den vergangenen Monaten verstärkt um den europäischen Markt und hier auf Medizinal-Cannabis fokussiert. Vor allem in Italien und Deutschland hat Tilray Brands neue Produkte vorgestellt. Am Markt wird jedoch nicht erwartet, dass diese Initiativen schon jetzt Früchte zeigen: Gegenüber dem Vorjahresquartal wird ein Umsatzplus von etwa 3 Prozent auf 205,8 Millionen US-Dollar erwartet. Beim Gewinn pro Aktie soll bereinigt eine schwarze 0 stehen, ohne Bereinigungen werden die Verluste auf -0,03 US-Dollar je Anteil geschätzt.

Wie für andere bei Privatanlegerinnen und -anlegern beliebten Aktien ist die Aktivität am Optionsmarkt gigantisch. Hier wird mit deutlicher Mehrheit auf steigende Kurse gewettet: Der Call-Anteil liegt bei 74,6 Prozent. Vor allem aus dem Geld liegende Optionen wie der Call 2,00 US-Dollar waren zuletzt gefragt. Dementsprechend hoch ist mit 20,6 Prozent die eingepreiste Kursreaktion.

Donnerstag, 09. Oktober: Applied Digital

Selbst nach mehr als zweieinhalb Jahren ist Künstliche Intelligenz noch immer der mit Abstand größte Katalysator für steigende Kurse am Aktienmarkt. Vor allem die Anteile von Hardwareherstellern wie AMD und Nvidia, Energieunternehmen sowie KI-Infrastrukturkonzerne profitieren kräftig von der anhaltenden Begeisterung. Dazu gehörten in den vergangenen Monaten vor allem auch Unternehmen, die KI als Dienstleistung (AI-as-a-Service) anbieten und ihre Rechenleistung für das Trainieren und den Betrieb von KI-Modellen vermieten.

Neben Branchengröße Oracle gehören dazu auch kleinere Unternehmen wie CoreWeave, Nebius und Applied Digital. Letzteres wurde vor allem durch die zuvor genannten überschattet, braucht sich mit einer Aktienkursperformance von knapp 230 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aber nicht zu verstecken – auch wenn die ganz großen Aufträge hier noch ausgeblieben sind: Einen Deal wie Nebius mit Microsoft oder CoreWeave mit Meta Platforms hat Applied Digital noch nicht vorzuweisen.

Das schlägt sich auch in der gegenwärtig noch nicht konsistenten Earnings-Historie nieder. Nach einigen Quartalen mit Wachstumsraten im dreistelligen Prozentbereich, verzeichnete das Unternehmen zuletzt Umsatzeinbußen von 13,0 Prozent. Auch im abgelaufenen Quartal dürfte es nach Einschätzung von Expertinnen und Experten zunächst schlechter gelaufen sein: Nach einem Umsatz von 60,7 Millionen US-Dollar vor einem Jahr werden nun lediglich 45,5 Millionen US-Dollar erwartet. Auch bei der ohnehin noch fehlenden Profitabilität wird ein Rückschritt erwartet: Nach einem Fehlbetrag von 0,03 US-Dollar je Anteil werden nun -0,16 US-Dollar erwartet.

Am Optionsmarkt wird nichtsdestotrotz mehrheitlich auf steigende Kurse gewettet. Die Call-Quote liegt bei 58,3 Prozent, während für die Aktie eine Kursreaktion von bis zu 19,6 Prozent eingepreist ist. Die Historie spricht allerdings gegen steigende Kurse. In den vergangenen 6 Quartalen konnte Applied Digital nur einmal (im vergangenen Quartal) zulegen, dafür allerdings gleich um 31,0 Prozent.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Sonntag, 05. Oktober, 13:00 Uhr (MESZ)

