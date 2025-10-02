ANALYSE-FLASH
Warburg hebt Ziel für Deutsche Bank auf 30,40 Euro - 'Hold'
- Warburg Research hebt Kursziel auf 30,40 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Kurszielanpassung.
- Ergebnisprognosen für 2025 moderat erhöht.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 27,80 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultierten moderate Erhöhungen seiner Ergebnis- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 30,16 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -1,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,88 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -14,04 %/+15,72 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 30,40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es interessiert keine Sau, wer, wann und wieviel jemand handelt ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
So - "BlackZock" ist also nun mal raus - der Xetra-Schluss Kurs war unter EUR 30,00 !!! -> gerne verabschieden wir uns von diesem negativen Poster auf diesem Forum hier (ist kein Verlust). Schön, dass er verkauft hat 😇
also die 29 steht schon mal vorne. Sollten die 30 Euro heute zum Xetra-Schluss nicht halten, werde ich vermutlich jetzt schon von Hand verkaufen.