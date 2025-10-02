Basta! (FOTO)

https://www.normagroup.com/global/de/news/press-releases/202…





Die Transformation umfasst drei Bausteine: Die Wachstumspläne in der Geschäftseinheit Industry Applications sollen vorangetrieben, die Kosten in der Verwaltung gesenkt und die Standortkapazitäten optimiert werden. Ziel der Transformation ist es, das Kerngeschäft der NORMA Group mit hochentwickelter Verbindungstechnologie zu stärken und das Unternehmen für nachhaltig profitables Wachstum zu positionieren.





Ist ja erstmal ein vernünfiger Plan, und Automotive ist ja nur ein Teilbereich. https://www.normagroup.com/global/de/industries

Wichtig ist, die Margen der verbleibenden Bereiche schnell und nachhatig zu verbessern, dann sehen wir schnell neue Höchstkurse.

