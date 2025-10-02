Zum Start in den Oktober sparen Kundinnen und Kunden ab sofort bis zu 12 Prozent beim Nudel-Kauf / NORMA senkt die Preise auf Pasta
Basta! (FOTO)
Nürnberg (ots) -
Das schmeckt! Bei NORMA gibt's Nudeln jetzt noch günstiger. Wer also Biss auf
dem Teller und mehr Geld im Geldbeutel mag, sollte direkt zum Nürnberger
Lebensmittel-Discounter gehen. Dort sind ab sofort Nudeln der Eigenmarke VILLA
GUSTO um bis zu 12 Prozent reduziert. Fehlt nur noch die Sauce und schon steht
dem italienischen Abend nichts mehr im Weg.
Innerhalb weniger Tage setzt NORMA damit die vierte Preissenkung am Markt durch
und sorgt dafür, dass alle Vorteile direkt an die Verbraucherinnen und
Verbraucher weitergegeben werden. In diesem Jahr sind bereits mehrere hundert
Produkte quer durch das beliebte Discount-Sortiment reduziert worden -
dauerhaft!
Das schmeckt! Bei NORMA gibt's Nudeln jetzt noch günstiger. Wer also Biss auf
dem Teller und mehr Geld im Geldbeutel mag, sollte direkt zum Nürnberger
Lebensmittel-Discounter gehen. Dort sind ab sofort Nudeln der Eigenmarke VILLA
GUSTO um bis zu 12 Prozent reduziert. Fehlt nur noch die Sauce und schon steht
dem italienischen Abend nichts mehr im Weg.
Innerhalb weniger Tage setzt NORMA damit die vierte Preissenkung am Markt durch
und sorgt dafür, dass alle Vorteile direkt an die Verbraucherinnen und
Verbraucher weitergegeben werden. In diesem Jahr sind bereits mehrere hundert
Produkte quer durch das beliebte Discount-Sortiment reduziert worden -
dauerhaft!
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
je nach Verfügbarkeit):
VILLA GUSTO Spaghetti 500 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
VILLA GUSTO Makkaroni Chips 500 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
VILLA GUSTO Penne 500 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
VILLA GUSTO Fusilli 500 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6129816
OTS: NORMA
je nach Verfügbarkeit):
VILLA GUSTO Spaghetti 500 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
VILLA GUSTO Makkaroni Chips 500 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
VILLA GUSTO Penne 500 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
VILLA GUSTO Fusilli 500 g
Bislang: 0,79 EUR
Jetzt: 0,69 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6129816
OTS: NORMA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Protestsongs schrieb 30.09.25, 15:26
Die Zulieferer die du nennst haben hauptsächlich deswegen Probleme, weil sie den Switch zu Elektroautos völlig verpennt haben. Das gilt für Norma nicht. Ein Elektroauto benötigt genauso viele Komponenten von Norma wie ein Verbrenner. Ein Hybridfahrzeug sogar deutlich mehr.mitdiskutieren »
Und im Industriebereich gibt es viele Anwendungen im Bereich der Energietechnik die deutlich wachsen werden.
Norma hat aktuell Probleme, keine Frage.
Aber die aktuelle Bewertung ist aus meiner Sicht News&Trading getriebene und spiegelt nicht den fundamentalen Wert des Geschäfts wieder.
Ich kaufe hier bei 14€ zu.
Und im Industriebereich gibt es viele Anwendungen im Bereich der Energietechnik die deutlich wachsen werden.
Norma hat aktuell Probleme, keine Frage.
Aber die aktuelle Bewertung ist aus meiner Sicht News&Trading getriebene und spiegelt nicht den fundamentalen Wert des Geschäfts wieder.
Ich kaufe hier bei 14€ zu.
MrEstate schrieb 30.09.25, 14:36
mitdiskutieren »
Warum musste die Wassersparte verkauft werden? Das ist unbegründet, bitte belegen. Die Gesellschaft macht Gewinn und hat positiven Cash-Flow, auch ohne Wassersparte. 1 Mrd Verkaufserlös für einen Bereich einzutauschen, der nur ca. 300 Mio Umsatz macht, ist m.E. ein sehr guter Deal.
upanddown1 schrieb 30.09.25, 10:09
mitdiskutieren »
https://www.normagroup.com/global/de/news/press-releases/202…
Die Transformation umfasst drei Bausteine: Die Wachstumspläne in der Geschäftseinheit Industry Applications sollen vorangetrieben, die Kosten in der Verwaltung gesenkt und die Standortkapazitäten optimiert werden. Ziel der Transformation ist es, das Kerngeschäft der NORMA Group mit hochentwickelter Verbindungstechnologie zu stärken und das Unternehmen für nachhaltig profitables Wachstum zu positionieren.
Ist ja erstmal ein vernünfiger Plan, und Automotive ist ja nur ein Teilbereich. https://www.normagroup.com/global/de/industries
Wichtig ist, die Margen der verbleibenden Bereiche schnell und nachhatig zu verbessern, dann sehen wir schnell neue Höchstkurse.
Nur meine Meinung.
Gruß
up
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte