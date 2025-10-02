    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Zum Start in den Oktober sparen Kundinnen und Kunden ab sofort bis zu 12 Prozent beim Nudel-Kauf / NORMA senkt die Preise auf Pasta

    Basta! (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Das schmeckt! Bei NORMA gibt's Nudeln jetzt noch günstiger. Wer also Biss auf
    dem Teller und mehr Geld im Geldbeutel mag, sollte direkt zum Nürnberger
    Lebensmittel-Discounter gehen. Dort sind ab sofort Nudeln der Eigenmarke VILLA
    GUSTO um bis zu 12 Prozent reduziert. Fehlt nur noch die Sauce und schon steht
    dem italienischen Abend nichts mehr im Weg.

    Innerhalb weniger Tage setzt NORMA damit die vierte Preissenkung am Markt durch
    und sorgt dafür, dass alle Vorteile direkt an die Verbraucherinnen und
    Verbraucher weitergegeben werden. In diesem Jahr sind bereits mehrere hundert
    Produkte quer durch das beliebte Discount-Sortiment reduziert worden -
    dauerhaft!

    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    VILLA GUSTO Spaghetti 500 g
    Bislang: 0,79 EUR
    Jetzt: 0,69 EUR

    VILLA GUSTO Makkaroni Chips 500 g
    Bislang: 0,79 EUR
    Jetzt: 0,69 EUR

    VILLA GUSTO Penne 500 g
    Bislang: 0,79 EUR
    Jetzt: 0,69 EUR

    VILLA GUSTO Fusilli 500 g
    Bislang: 0,79 EUR
    Jetzt: 0,69 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6129816
    OTS: NORMA


