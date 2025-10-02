The Customization Group übernimmt sendmoments.de - Stärkung im Bereich Occasion Gifting (FOTO)

Ungeachtet dessen, dass Kupfer noch mit angezogener Handbremse unterwegs ist, gärt es im Kupferbereich. Der Konsolidierungsdruck ist auch hier immens. Der angestrebte Merger von Anglo American und Teck Res. verdeutlicht dieses. Dabei muss es nicht bleiben, denn so ein Merger setzt wiederum andere Player, wie etwa BHP und Glencore, unter Zugzwang. Ein potenzieller Übernahmekandidat wäre auch die kanadische Hudbay Minerals.





Seit geraumer Zeit wird die Aktie an dieser Stelle thematisiert. Die Rallye weist mittlerweile ein atemberaubendes Tempo auf. Wichtige Widerstände fielen wie Dominosteine. Zuletzt waren es die Widerstände bei 11 US-Dollar und 12 US-Dollar. Die Rallye des Goldpreises - Hudbay Minerals plant 2025 mit einer konsolidierten Goldproduktion von knapp 300.000 Unzen Gold - und auch ein Kupferpreis auf einem vergleichsweise hohem Niveau - Kupfer notierte noch im Jahr 2020 bei deutlich unter 3 US-Dollar - lassen die Produzentenaktien haussieren. Sollte nun auch noch das „Übernahmefieber“ im Sektor ausbrechen, dürfte das für weitere Kursschübe sorgen. Für Hudbay Minerals könnte es nun erst einmal in Richtung 17,5 US-Dollar gehen. In diesem Bereich liegt ein Widerstandsbereich aus dem Jahr 2010.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19913434-gold-silber-kupfer-knallt-kupferpreis-rauf-gold-kupferaktie-gewaltig