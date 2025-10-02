    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei
    The Customization Group übernimmt sendmoments.de - Stärkung im Bereich Occasion Gifting (FOTO)

    Köln (ots) - The Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für
    personalisierte Produkte, gibt die Übernahme von http://sendmoments.de/ bekannt.
    Der in München gegründete Spezialist für Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher
    sowie Event-Dekoration erweitert künftig das Portfolio von TCG und stärkt die
    Position des Unternehmens im stark wachsenden Segment "Occasion Gifting". Mit
    der Integration von sendmoments sichert TCG nicht nur die Zukunft einer
    etablierten Marke, sondern baut auch die eigene Marktführerschaft in Europa
    weiter aus.

    Strategische Bedeutung der Transaktion

    - Markenfortbestand: sendmoments bleibt als eigenständige Marke im TCG-Universum
    bestehen. Bestehende Kunden profitieren weiterhin von der gewohnten Vielfalt an
    hochwertigen Designs und individueller Papeterie.

    - Stärkung im Markt: Mit sendmoments baut TCG seine Marktführerschaft in Europa
    aus und gewinnt zusätzliche Expertise im Bereich anlassbezogener Fotogeschenke.

    - Zukunftssicherung: Die Übernahme sorgt dafür, dass die Marke Sendmoments auch
    langfristig erfolgreich am Markt bestehen kann - zum Vorteil von Kunden,
    Partnern und Mitarbeitenden.

    Nach der Übernahme der Assets von ORWO Mitte des Jahres tätigt TCG mit der
    Übernahme von sendmoments bereits die zweite Akquisition und bekräftigt damit
    seinen Expansionskurs sowie die Stärkung seiner Zukunftsfähigkeit.

    " Mit sendmoments erweitern wir unser Angebot für die schönsten und wichtigsten
    Momente im Leben - von Hochzeiten über Geburtstage bis hin zu weiteren
    besonderen Anlässen. Gemeinsam sichern wir die Zukunft einer starken Marke und
    verbinden sie mit den Möglichkeiten unserer internationalen TCG-Plattform." -
    Philipp Mühlbauer, CEO, The Customization Group

    "Wir sind stolz, dass sendmoments ein Teil der TCG-Familie wird. Das eröffnet
    neue Chancen für unsere Kunden, unsere Partner und unser Team." - Tom Meyer,
    Geschäftsführer, sendmoments.

    Über sendmoments

    sendmoments wurde 2010 in München gegründet und zählt heute zu den führenden
    deutschen Online-Shops für individuelle Papeterie, Karten und Fotoprodukte. Mit
    einer breiten Auswahl an Designs und einer starken Kundenbasis hat sich
    Sendmoments als feste Größe im Markt etabliert.

    Über The Customization Group (TCG)

    The Customization Group (TCG, Picanova GmbH) ist einer der weltweit führenden
    Anbieter von Mass-Customization und personalisierten Print-on-Demand-Produkten.
    Zum Marken- und Plattform-Portfolio zählen u. a. MEINFOTO (D2C) und merchOne
    (B2B). TCG betreibt Standorte in Europa und den USA und liefert KI-gestützt
    maßgeschneiderte Produkte an Millionen Kundinnen und Kunden weltweit - auf Basis
    industrieller Fertigungskompetenz, digitaler Infrastruktur und skalierbarer
    Fulfillment-Lösungen.

    Pressekontakt:

    The Customization Group
    Johanna Schmitz
    Team Lead PR & Social DACH
    E-Mail: mailto:press@tcgroup.com
    Web: http://www.thecustomizationgroup.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131553/6129818
    OTS: The Customization Group


