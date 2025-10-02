    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZscaler AktievorwärtsNachrichten zu Zscaler

    Die nächsten Top-Gewinner?

    US-Aktien: Neue Kursraketen in Sicht!

    Die jüngsten Rekordgewinne des Nasdaq zeigen, wie stark KI die Aktienmärkte beflügelt. Doch wie kann man als Anleger in diesem überhitzten Markt im Oktober klug investieren?

    Die nächsten Top-Gewinner? - US-Aktien: Neue Kursraketen in Sicht!
    Die Antwort, wie in diesem überhitzten Nasdaq-Markt klug investiert werden kann, liegt oft in der Beobachtung von Breakout-Aktien, die potenziell hohe Kursgewinne bieten, aber auch hohe Risiken bergen.

    Zu den aussichtsreichen Unternehmen, die derzeit starke technische Signale senden und ein hohes Potenzial aufweisen, zählen Charles Schwab, Crowdstrike und Him & Hers Health. Diese Aktien haben sich in jüngster Zeit stark entwickelt und könnten von einem weiteren Aufschwung profitieren.

    In einem überhitzten Markt ist es entscheidend, Risikomanagement und Gewinnmitnahme-Strategien zu beachten. Gerade im Oktober könnten sich größere Marktschwankungen abzeichnen, die von den Investoren genaue Beobachtung und schnelles Handeln erfordern.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


