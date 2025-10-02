US-Aktien: Neue Kursraketen in Sicht!

Zu den aussichtsreichen Unternehmen, die derzeit starke technische Signale senden und ein hohes Potenzial aufweisen, zählen Charles Schwab , Crowdstrike und Him & Hers Health . Diese Aktien haben sich in jüngster Zeit stark entwickelt und könnten von einem weiteren Aufschwung profitieren.

Die Antwort, wie in diesem überhitzten Nasdaq -Markt klug investiert werden kann, liegt oft in der Beobachtung von Breakout-Aktien, die potenziell hohe Kursgewinne bieten, aber auch hohe Risiken bergen.

Ein weiteres Unternehmen auf der Liste ist Veeva Systems, das weiterhin stark wächst, ebenso wie Zscaler, Quanta Services und Emcor. Besonders Emcor, ein KI-Infrastruktur-Unternehmen, hat sich eine flache Basis aufgebaut, mit einem Kaufpunkt von 667,64 US-Dollar.

Wichtige technische Indikatoren wie die gleitenden Durchschnitte bieten wertvolle Einblicke in die richtige Kaufentscheidung. Emcor etwa notiert sowohl über seinem 21-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt, als auch über der 50-Tages-Linie, was ein positives Signal ist. Auch Crodwstrike zeigt Stärke, da der Kurs wieder über beiden Benchmarks liegt und einen Kaufpunkt bei 507,20 US-Dollar anpeilt.

Jedoch gibt es auch Unternehmen, bei denen Anleger vorsichtig sein sollten. Charles Schwab verlor kürzlich die Unterstützung an seiner 50-Tages-Linie und bildet nun eine flache Basis, was auf kurzfristige technische Schwäche hinweist. Hier könnte ein genauer Blick auf die Marktentwicklung und das Volumen entscheidend sein, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird.

Im Oktober sind weiterhin auch AppLovin und Alphabet im Fokus, da sie sich in einer stabilen Kaufzone befinden. Insbesondere Alphabet konnte die Unterstützung bei seinem 21-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt verteidigen und zeigte am Mittwoch eine Erholung.

In einem überhitzten Markt ist es entscheidend, Risikomanagement und Gewinnmitnahme-Strategien zu beachten. Gerade im Oktober könnten sich größere Marktschwankungen abzeichnen, die von den Investoren genaue Beobachtung und schnelles Handeln erfordern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion