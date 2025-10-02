    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelta Air Lines (DE) AktievorwärtsNachrichten zu Delta Air Lines (DE)
    Delta-Maschinen stoßen an New Yorker Flughafen zusammen

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia sind zwei regionale Passagierflugzeuge auf dem Rollfeld zusammengestoßen. Auf dem Weg zu ihrem Startpunkt habe eine Maschine der lokalen Airline Endeavor am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit ihrer Tragfläche den Bug eines anderen Endeavor-Fliegers touchiert, hieß es in einer Stellungnahme der Muttergesellschaft Delta, die US-Medien vorlag.

    Ein Mitglied des Bordpersonals sei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete der Sender CBS News unter Berufung auf die zuständige Flughafenbehörde. Delta zufolge handelte es sich um eine "Kollision bei geringer Geschwindigkeit" mit der kurz zuvor gelandeten Maschine. Demnach befanden sich an Bord des aus dem Bundesstaat North Carolina angekommenen Fluges 61 Menschen, in der Maschine mit dem Ziel Virginia insgesamt 32.

    Delta werde mit allen zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um den Vorfall zu untersuchen, hieß es in der Mitteilung der Fluggesellschaft. "Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für dieses Erlebnis."/juw/DP/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Verfasst von dpa-AFX
