Transoft Solutions erhält AiRAP-Akkreditierung

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2025 / Transoft Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Planungs-, Analyse- und Betriebssoftware für das Transportwesen, ist nun offiziell ein akkreditierter AiRAP-Datenanbieter und bekräftigt damit seine Unterstützung für die Vision des International Road Assessment Programme (iRAP) von einer Welt ohne risikoreiche Straßen. Diese Errungenschaft ermöglicht effizientere iRAP-Sternebewertungen durch Fachkräfte und Praktiker im Bereich der Straßenverkehrssicherheit.

Bei der Sternbewertungsmethode von iRAP wird ein prädiktiver, risikobasierter Ansatz zur universellen Bewertung von Straßen verwendet, wobei die entlang der Straße vorhandenen Merkmale überprüft werden. Die zeitaufwändige traditionelle Methode zur Durchführung einer iRAP-Sternbewertung umfasst die manuelle Überprüfung von Videoaufnahmen der Straße durch akkreditierte Codierer alle 100 m sowie die Codierung von über 50 Straßenmerkmalen. Diese Merkmale werden anschließend mit der ViDA-Software von iRAP verarbeitet, um eine objektive Sternebewertung des Sicherheitsniveaus für Fahrzeuginsassen, Motorradfahrer, Radfahrer und Fußgänger zu erhalten. Um diesen Prozess zu skalieren, hat iRAP im Jahr 2019 AiRAP eingeführt, was für die „beschleunigte und intelligente“ (accelerated and intelligent) Erfassung von Verkehrssicherheitsdaten steht. Erfahren Sie mehr über AiRAP unter: www.irap.org/airap.

Abbildung 1: Berechnungen der Sternebewertung wie in AssetMAPPER Roads dargestellt

Transoft AssetMAPPER Roads, ein AiRAP-akkreditiertes Inspektionssystem, hat seine Funktionen erweitert, um die Schritte der Straßencodierung und Datenaufbereitung bei Straßenbewertungen zu vereinfachen, die Kosten pro bewerteter Straße zu senken und die Erfassung von Bestands- und Zustandsdaten, die Leistungsüberwachung und Risikoanalyse sowie die Lebenszyklusplanung zu optimieren.

Im Rahmen des traditionellen Ansatzes der Straßencodierung ermöglicht AssetMAPPER den Benutzern die manuelle Codierung von Straßenmerkmalen von 360°-Videomaterial über seine benutzerfreundliche Browser-Oberfläche. Im Zuge des AiRAP-Rahmens ermöglicht AssetMAPPER die Verwendung von Open-Source-Daten und moderner Computer Vision in 360°-Videomaterial, um die automatisierte Codierung von 20 Straßenmerkmalen zu beschleunigen.