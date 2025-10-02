    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorldline AktievorwärtsNachrichten zu Worldline

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Worldline Aktie hebt ab - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Worldline Aktie bisher um +10,01 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Worldline Aktie.

    Besonders beachtet! - Worldline Aktie hebt ab - 02.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Worldline ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung, E-Commerce und POS-Terminals. Als europäischer Marktführer konkurriert es mit Adyen, PayPal und Stripe. Seine Stärke liegt in umfassenden End-to-End-Lösungen und einer starken europäischen Präsenz.

    Worldline Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Worldline Aktie. Mit einer Performance von +10,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Worldline in den letzten drei Monaten Verluste von -21,28 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Worldline Aktie damit um +11,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -65,59 % verloren.

    Worldline Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,66 %
    1 Monat +2,86 %
    3 Monate -21,28 %
    1 Jahr -55,12 %

    Informationen zur Worldline Aktie

    Es gibt 284 Mio. Worldline Aktien. Damit ist das Unternehmen 920,76 Mio. wert.

    Worldline Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Worldline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Worldline Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Worldline

    +9,39 %
    +11,66 %
    +2,86 %
    -21,28 %
    -55,12 %
    -92,81 %
    -95,90 %
    -80,54 %
    ISIN:FR0011981968WKN:A116LR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Worldline Aktie hebt ab - 02.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Worldline Aktie bisher um +10,01 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Worldline Aktie.