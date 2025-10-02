OHB - Aktie steigt kräftig - 02.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die OHB Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +16,28 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in OHB investiert war, konnte einen Gewinn von +50,00 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +65,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +125,94 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +65,14 % 1 Monat +61,19 % 3 Monate +50,00 % 1 Jahr +140,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Neubewertung der OHB-Aktie, die durch potenzielle Großaufträge im Satellitengeschäft, insbesondere einen 12-Milliarden-Euro-Auftrag, beflügelt wird. Anleger spekulieren auf einen Kursanstieg auf bis zu 200 Euro. Die Möglichkeit eines Delistings wird kritisch betrachtet, da es die Liquidität für Großaktionäre beeinflussen könnte. Technische Analysen zeigen ein starkes Kurswachstum, während die Aufträge der Bundeswehr als potenzieller Treiber für die Kursentwicklung angesehen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,36 Mrd. wert.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.