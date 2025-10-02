Eutelsat Communications Aktie auf Höhenflug - 02.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Sie steigt um +8,48 % auf 3,5800€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten Verluste von -7,49 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +52,01 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,38 % 1 Monat +7,41 % 3 Monate -7,49 % 1 Jahr -11,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Eutelsat-Aktie, die sich in einem Abwärtstrend befindet und aktuell bei 3,58 € pendelt. Technische Analysen zeigen Widerstände bei 3,90 € und kritische Unterstützungen bei 2,04 €. Eine kürzlich genehmigte Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden Euro zur Reduzierung der Verschuldung wird als entscheidend erachtet, birgt jedoch das Risiko der Verwässerung für bestehende Aktionäre.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 475 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.