Redcare Pharmacy Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 02.10.2025

Die Redcare Pharmacy Aktie notiert aktuell bei 79,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,95 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,75 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Redcare Pharmacy Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,37 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -2,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -42,51 % verloren.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,69 % 1 Monat -6,87 % 3 Monate -19,37 % 1 Jahr -44,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Redcare Pharmacy Aktie insbesondere um das neue Kursziel der Deutschen Bank von 214 Euro, Bedenken zur Unternehmensführung und dem CFO-Rücktritt, sowie die hohe Shortquote, die auf negative Marktstimmung hinweist. Anleger sind gespalten zwischen der Hoffnung auf positive Nachrichten und der Spekulation auf weitere Kursrückgänge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.