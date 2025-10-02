Avanti Gold erhöht Finanzierung auf 25 Mio. CAD

Offenbar halten nicht nur wir bei Goldinvest.de den Goldexplorer Avanti Gold (CSE AGC / WKN A3ECT4), den wir unseren Lesern gestern erstmals vorstellten, für äußerst aussichtsreich! Denn das Interesse von Investorenseite ist offenbar gewaltig, wenn man bedenkt, dass Avanti innerhalb von nur zwei Tagen eine Finanzierung in Höhe von 25 Mio. CAD abschließen konnte!

Ursprünglich war die Finanzierung dabei auf „nur“ 15 Mio. CAD ausgelegt, doch offenbar war der Andrang so groß, dass Avanti nur einen Tag später die Erhöhung der so genannten LIFE-Finanzierung um 10 auf dann 25 Mio. CAD sowie deren Abschluss bekanntgab!

Avanti Gold stockt Platzierung um 10 Mio. CAD auf

Dazu gibt das Unternehmen, das auf seinem Misisi-Projekt in der DRK bereits über mehr als 3 Mio. Unzen Gold und erhebliches Potenzial zur Ausweitung der Vorkommen verfügt, bis zu 50 Mio. Einheiten zu einem Preis von 0,50 CAD pro Einheit aus, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie von Avanti und einem halben Warrant besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt dabei zum Kauf einer weiteren Avanti-Aktie zum Kurs von 0,65 CAD über einen Zeitraum von 36 Monaten.

Martin Pawlitschek, der gerade erst zum CEO von Avanti Gold ernannt wurde, erklärt zurecht, dass diese große und extrem schnell abgeschlossene Finanzierung das Vertrauen der Investoren in die Pläne und die Qualität der Assets des Unternehmens demonstriert. Jetzt sei man in einer guten Ausgangslage, um die Exploration und Entwicklung des Misisi-Projekts voranzutreiben.

Exzellentes Führungsteam wird weiter aufgewertet

Herr Pawlitschek ist Teil eines insgesamt äußerst hochkarätigen Führungsteams bei Avanti. Er ist ein erfahrener Bergbaumanager und Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Ressourcenentwicklung und Bergbauinvestitionen, mit umfangreicher Expertise im Bergbausektor Afrikas, insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo. Herr Pawlitschek trat bereits am 23. Juli 2025 in den Vorstand des Unternehmens ein und spielt seitdem eine Schlüsselrolle bei der Wiederaufnahme der Explorationsaktivitäten des Unternehmens, während er sich ein tieferes Verständnis für das bedeutende Explorationspotenzial des Goldprojekts Misisi verschaffte.

Die fast ebenso wichtige Rolle des COO (Chief Operating Officer) übernimmt mit Mohamed Cisse ein weiterer Experte aus Afrika, der über umfassende Erfahrung in den Bereichen Minenentwicklung und -betrieb, technische Dienstleistungen und HSE-Management sowie über bedeutender Erfahrung in der Demokratischen Republik Kongo verfügt. Denn Herr Cisse hatte Führungspositionen in der Kibali-Mine bei Randgold Resources (später Barrick) inne, bevor er zu Resolute Mining wechselte, wo er zuletzt die Position des General Managers der Syama-Mine einnahm!

Ganz zu schweigen davon, dass an der Spitze des Unternehmens mit Chairman Sir Samuel Jonah der ehemalige Präsident von AngloGold Ashanti steht, der Moto Gold von 700.000 Unzen zu einer Weltklasse-Mine führte (Kibali) und seit 1992 über tiefes Afrika- und DRK-Know-how verfügt! Sir Jonah und andere Board-Mitglieder haben sich übrigens ebenfalls an der Finanzierung beteiligt.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird laut Avanti Gold jetzt vor allem für weitere Explorationsarbeiten verwendet, darunter geophysikalische Bodenuntersuchungen und die Ausweitung der geplanten Bohrprogramme auf dem Misisi-Projekt. Er wird zudem als allgemeines Betriebskapital für das Unternehmen eingesetzt, das die Goldlagerstätte Akyanga beherbergt, die sich innerhalb des Misisi-Projekts befindet und über eine dem kanadischen Standard 43-101 konforme, abgeleitete Mineralressource von 41 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,37 g/t und damit 3,1 Mio. Unzen Gold verfügt.

Fazit

Die Höhe des aufgenommenen Betrags und die Geschwindigkeit, mit der die Finanzierung abgeschlossen werden konnte, zeigen unserer Ansicht nach eindrucksvoll das Vertrauen der Investoren in die Führung von Avanti Gold und die Qualität des Misisi-Projekts. Das unterstreicht auch der Kurs, zudem die Platzierung erfolgte. Denn noch Ende Juni kostete eine Avanti-Aktie gerade einmal 3 Cent! Der Markt in Kanada sieht die Finanzierung offensichtlich ebenfalls positiv, denn nach dessen Bekanntwerden gestern, schnellte der Avanti-Kurs um >11% auf 0,60 CAD nach oben. Er liegt damit bereits jetzt um 20% über dem Finanzierungskurs…







