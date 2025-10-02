    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsORANGE AktievorwärtsNachrichten zu ORANGE

    ORANGE - Aktie mit schwachem Handelstag - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die ORANGE Aktie bisher Verluste von -3,12 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ORANGE Aktie.

    Foto: Martin Colombet - Orange

    Orange ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- und TV-Dienste anbietet. Es ist in Europa und Afrika stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica. Orange differenziert sich durch innovative digitale Lösungen und starke Netzwerkinvestitionen.

    ORANGE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Mit einer Performance von -3,12 % musste die ORANGE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ORANGE-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,47 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ORANGE Aktie damit um +2,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ORANGE auf +40,85 %.

    ORANGE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,68 %
    1 Monat -0,43 %
    3 Monate +4,47 %
    1 Jahr +32,45 %

    Informationen zur ORANGE Aktie

    Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,71 Mrd. wert.

    ORANGE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ORANGE

    -2,80 %
    +2,68 %
    -0,43 %
    +4,47 %
    +32,45 %
    +49,78 %
    +60,14 %
    +4,08 %
    -56,37 %
    ISIN:FR0000133308WKN:906849



