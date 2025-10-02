    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    Hochtief - Aktie steigt rasant +4,27 % - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Hochtief Aktie bisher um +4,27 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

    Hochtief Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +4,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hochtief investiert war, konnte einen Gewinn von +42,84 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um +2,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +81,22 %.

    Hochtief Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,97 %
    1 Monat +8,48 %
    3 Monate +42,84 %
    1 Jahr +111,69 %

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,09 Mrd. wert.

    Dax nähert sich weiter seinem Rekordhoch


    Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag weiter Kurs Richtung Rekordhoch genommen. Der deutsche Leitindex stieg um 0,63 Prozent auf 24.265 Punkte. Die aktuelle Bestmarke wurde im Juli bei 24.639 Punkten erreicht. …

    Empfehlung treibt Hochtief auf Rekord - Datenzentren-Fantasie


    Aktien von Hochtief haben am Donnerstag nach der Kehrtwende des Analysten der Bank of America (Bofa) einen neuen Rekordstand erreicht. Die Papiere des Baukonzerns stiegen um bis zu knapp sieben Prozent und kosteten erstmals 248 Euro. Das Niveau …

    Börsenstart Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Hochtief Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    +4,18 %
    +2,97 %
    +8,48 %
    +42,84 %
    +111,69 %
    +386,77 %
    +267,81 %
    +208,65 %
    +980,82 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000



