    SUESS MicroTec - Aktie steigt rasant +4,72 % - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher um +4,72 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von +4,72 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten Verluste von -30,05 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +0,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SUESS MicroTec auf -36,73 %.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,65 %
    1 Monat +22,63 %
    3 Monate -30,05 %
    1 Jahr -54,14 %

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 618,58 Mio. wert.

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    +4,72 %
    +0,65 %
    +22,63 %
    -30,05 %
    -54,14 %
    +213,13 %
    +91,12 %
    +448,67 %
    +32,51 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener Wert
