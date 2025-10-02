Formycon legt US-Patentstreit zu Eylea-Biosimilar bei - Kurssprung

Wenn es nervt lass ich es ein! Es ist doch brandaktuell! Guckt euch an wie exakt die wieder in diesem erkannten Trendkanal verläuft. Seit April sind die Linien immer gleich. 2 störende Gaps unten gelassen. Sind sie wirklich störend? Das untere Gap ist "unecht" die Kerzendochte überschneiden sich. Das zweite Gap ist groß genug und liegt so, dass man auch grob ein breakawaygap erkennen könnte.

(diese Gaps werden nicht unbedingt geschlossen / man kann da seinen SL setzen weil wenn es geschlossen wird war es doch kein breakawaygap ?!)

Außerdem sind meine letzten Marken:

~ 29,- wurde seit 22.08. 4 mal richtig getestet. Da waren wir seit über 1 Monat nicht mehr drüber!

~ 29,60 Trendkanal Mittellinie

~ 29,83 oberes bollinger Band im Wochenchart (gestern noch 29,69) (über dem Band den Schlusskurs haben wäre super bullish)

29,78 Top der Juli Monatskerze (Hochpunkt seit 10.10.2024)

die ist also gestern noch und schon durch alles durch wie Butter. Und das trifft sich dann alles noch an der 30,-EURO Marke? Was gibt das bloß. 31,- / 32,- / 40,-

(Wenn das nicht weiter buttert ist das hier ein Widerstandsnest!)





Denkt an den Stop-Loss je nach eurer Risikoneigung!

In der aktuellen Situationen hat Bayer nie den sterbenden Schwan gemacht oder die Chartformation komplett abgebrochen. Das ist immer erst nach erreichen der oberen Trendkanalbegenzung passiert. Wenn sie das noch mal so machen möchte, liegt das Ziel jetzt aber bei ab und über 32,-€ !!





Um das noch abzurunden zeigen MACD und RSI Signale in der Zeiteinheit:

Monat - sehr long mit viel Luft nach oben

Woche - wird jetzt ein Kaufsignal zeigen oder abbrechen!

Tag - noch etwas Luft nach oben in beiden Indikatoren

4h und darunter - alles total überhitzt!





Btw. ... dieser Trendkanal den ich da immer male steigt pro Woche um 25 Cent an 😶





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24458/board/20251002075554-bayerexakt.png