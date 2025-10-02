Arbeitslosenquote steigt überraschend

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im August unerwartet gestiegen. Sie sei um 0,1 Prozentpunkten auf 6,3 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Quote von 6,2 Prozent gerechnet. Die Arbeitslosenquote befindet sich aber weiter auf einem historisch niedrigen Niveau.

In absoluten Zahlen stieg die Arbeitslosenzahl im Monatsvergleich um 11.000. Im Jahresvergleich ging sie um 15.000 zurück. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug 10,84 Millionen.