International Investment Forum (IIF) / 16. International Investment ...

Herausfordernde Zeiten erfordern zupackende Lösungen. Bei der 16. Ausgabe des IIF zeigen ausgewählte Wachstumsunternehmen was in ihnen steckt. Die Schwerpunkte liegen einerseits auf Technologie und den dafür nötigen Rohstoffen. Mit Power Metallic Mines , Graphano Energy , Almonty Industries , Pasinex Resources und Globex Mining werden beim IIF gleich mehrere Unternehmen präsentieren, die strategische Rohstoffe für Batterien, Industrie und Hightech liefern. Nickel, Graphit, Wolfram und Zink sind laut EU und Internationaler Energieagentur zentrale Bausteine der Energiewende und werden verstärkt aus sicheren Regionen nachgefragt - die Vertreter der genannten Unternehmen stehen beim IIF Rede und Antwort. "Revolutionäre Technologien und ambitionierte Pläne bringen die Wirtschaft voran, ohne die Versorgung mit kritischen Rohstoffen lassen sich viele Pläne jedoch nicht umsetzen", erklärt Manuel Hölzle, CEO des Researchhauses GBC AG und Co-Veranstalter des IIF. "Wir legen daher traditionell einen Schwerpunkt auf Rohstoffen und haben unter anderem mit Almonty ein Unternehmen beim IIF, das aktuell weltweit mit seiner Wolfram-Expertise für Furore sorgt."

16. International Investment Forum (IIF) bringt 20 Wachstumswerte auf die digitale Bühne Hannover (ots) - Am 8. Oktober 2025 findet das International Investment Forum (IIF) zum 16. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt zwanzig internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern zusammen. Thematische Schwerpunkte liegen auf digitalen Plattformen, Tokenisierung, innovative Lösungen rund um Energie und Industrie 4.0, der Versorgung mit kritischen Rohstoffen sowie Innovationen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit.

Die beiden IIF-Teilnehmer Finexity und Samara Asset Group stehen für den Trend zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Mit dem neuen europäischen Rechtsrahmen (MiCA) rücken regulierte Angebote für institutionelle und private Investoren in den Mittelpunkt. Liquidität, Handelbarkeit und Transparenz sind zentrale Argumente, die künftiges Wachstum versprechen. Für digitale Effizienz stehen auch Verve Group SE , net digital AG und naoo AG : Alle drei Unternehmen zeigen, wie datengetriebene Geschäftsmodelle den Werbe- und Plattformmarkt verändern. Mit cookielosen Lösungen, Payment-Stacks und Creator-Ökosystemen adressieren sie Themen wie Datenschutz, Effizienz und neue Erlösquellen für die digitale Wirtschaft.



Lösungen für die Industrie haben Energy S.p.A. und dynaCERT im Angebot. Ersteres Unternehmen skaliert Batteriespeicherlösungen, die für Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energien entscheidend sind und dynaCERT rollt eine innovative Mobilitätslösung für Fuhrparks und schwere Maschinen auf Wasserstoff-Basis aus. Rational AG macht Küchen nachhaltiger und punktet mit einzigartigem Design bei Kunden und Investoren.



Ganz im Zeichen der Gesundheit und des Wohlbefindens stehen die Präsentationen von BioNxt Solutions und Planethic Group . Erstere Gesellschaft ist ein Biotech-Unternehmen, das unter anderem die Anwendung des Wirkstoffs aus der Abnehmspritze deutlich vereinfachen will und Planethic steht für vegane Lebensmittel und hat eine Möglichkeit entwickelt, damit Hafermilch haltbar wird und leichter gelagert werden kann. Mit dieser Lösung will das deutsche Unternehmen die Systemgastronomie überzeugen und plant bereits Produktionsstätten in den USA.



Die IIF-Teilnehmer Desert Gold Ventures und Sranan Gold bieten Investoren in unsicheren Zeiten Exposure zu Edelmetallen als Stabilitätsanker. Explorationsprojekte in Skandinavien, Afrika und Lateinamerika stehen für Diversifikation und geopolitische Risikostreuung. "Die Themen unserer Oktober-Ausgabe reichen von kritischen Rohstoffen über digitale Plattformen bis hin zu Gesundheitsinnovationen und Edelmetallen. Was alle Unternehmen eint, ist die starke Innovationskraft und der Nutzen für Investoren", erklärt Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, Co-Veranstalter des IIF.

Unternehmensvertreter präsentieren beim IIF jeweils in 30-minütigen Slots und beantworten Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der Co-Veranstalter. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, zur Anmeldung und zum Terminplan sind online abrufbar unter http://www.ii-forum.com .



Über IIF - International Investment Forum



Das IIF - International Investment Forum findet am 08. Oktober 2025 statt. Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET - Central European Time). Ende der Veranstaltung ist um 20:00 Uhr CET. Das Event wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und GBC AG organisiert.



Weitere Infos: http://www.ii-forum.com/



Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter)



Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten. Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten.

Über GBC AG (Co-Veranstalter)



Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research- und Beratungshäuser für mittelständische, börsennotierte Unternehmen. Seit 2001 veranstaltet sie erfolgreich Investorenkonferenzen - darunter die renommierte physische MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in München ( https://mkk-konferenz.de/ ) sowie das innovative digitale International Investment Forum (IIF), http://www.ii-forum.com . In den vergangenen 20 Jahren der Konferenzhistorie haben zahlreiche Small- & Mid-Cap-Emittenten diese Plattformen bereits genutzt. Zielgruppe sind Investoren, Analysten und Finanzjournalisten. Ergänzt wird das Angebot durch die GBC Kapital GmbH im Bereich Corporate Finance.



