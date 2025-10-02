OTS
International Investment Forum (IIF) / 16. International Investment ...
- IIF 2025: Digitale Konferenz am 8. Oktober 2025.
- 20 Unternehmen präsentieren Innovationen und Rohstoffe.
- Schwerpunkte: Energie, Gesundheit, Tokenisierung, Edelmetalle.
16. International Investment Forum (IIF) bringt 20 Wachstumswerte auf die digitale Bühne
Hannover (ots) - Am 8. Oktober 2025 findet das International Investment Forum (IIF) zum 16. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt zwanzig internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern zusammen. Thematische Schwerpunkte liegen auf digitalen Plattformen, Tokenisierung, innovative Lösungen rund um Energie und Industrie 4.0, der Versorgung mit kritischen Rohstoffen sowie Innovationen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit.
Herausfordernde Zeiten erfordern zupackende Lösungen. Bei der 16. Ausgabe des IIF zeigen ausgewählte Wachstumsunternehmen was in ihnen steckt. Die Schwerpunkte liegen einerseits auf Technologie und
den dafür nötigen Rohstoffen. Mit Power Metallic Mines , Graphano Energy , Almonty Industries , Pasinex Resources und Globex Mining werden beim IIF gleich mehrere Unternehmen präsentieren, die
strategische Rohstoffe für Batterien, Industrie und Hightech liefern. Nickel, Graphit, Wolfram und Zink sind laut EU und Internationaler Energieagentur zentrale Bausteine der Energiewende und
werden verstärkt aus sicheren Regionen nachgefragt - die Vertreter der genannten Unternehmen stehen beim IIF Rede und Antwort. "Revolutionäre Technologien und ambitionierte Pläne bringen die
Wirtschaft voran, ohne die Versorgung mit kritischen Rohstoffen lassen sich viele Pläne jedoch nicht umsetzen", erklärt Manuel Hölzle, CEO des Researchhauses GBC AG und Co-Veranstalter des IIF.
"Wir legen daher traditionell einen Schwerpunkt auf Rohstoffen und haben unter anderem mit Almonty ein Unternehmen beim IIF, das aktuell weltweit mit seiner Wolfram-Expertise für Furore
sorgt."
Die beiden IIF-Teilnehmer Finexity und Samara Asset Group stehen für den Trend zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Mit dem neuen europäischen Rechtsrahmen (MiCA) rücken regulierte Angebote für
institutionelle und private Investoren in den Mittelpunkt. Liquidität, Handelbarkeit und Transparenz sind zentrale Argumente, die künftiges Wachstum versprechen. Für digitale Effizienz stehen auch
Verve Group SE , net digital AG und naoo AG : Alle drei Unternehmen zeigen, wie datengetriebene Geschäftsmodelle den Werbe- und Plattformmarkt verändern. Mit cookielosen Lösungen, Payment-Stacks
und Creator-Ökosystemen adressieren sie Themen wie Datenschutz, Effizienz und neue Erlösquellen für die digitale Wirtschaft.
Lösungen für die Industrie haben Energy S.p.A. und dynaCERT im Angebot. Ersteres Unternehmen skaliert Batteriespeicherlösungen, die für Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energien
entscheidend sind und dynaCERT rollt eine innovative Mobilitätslösung für Fuhrparks und schwere Maschinen auf Wasserstoff-Basis aus. Rational AG macht Küchen nachhaltiger und punktet mit
einzigartigem Design bei Kunden und Investoren.
Ganz im Zeichen der Gesundheit und des Wohlbefindens stehen die Präsentationen von BioNxt Solutions und Planethic Group . Erstere Gesellschaft ist ein Biotech-Unternehmen, das unter anderem die
Anwendung des Wirkstoffs aus der Abnehmspritze deutlich vereinfachen will und Planethic steht für vegane Lebensmittel und hat eine Möglichkeit entwickelt, damit Hafermilch haltbar wird und leichter
gelagert werden kann. Mit dieser Lösung will das deutsche Unternehmen die Systemgastronomie überzeugen und plant bereits Produktionsstätten in den USA.
Die IIF-Teilnehmer Desert Gold Ventures und Sranan Gold bieten Investoren in unsicheren Zeiten Exposure zu Edelmetallen als Stabilitätsanker. Explorationsprojekte in Skandinavien, Afrika und Lateinamerika stehen für Diversifikation und geopolitische Risikostreuung. "Die Themen unserer Oktober-Ausgabe reichen von kritischen Rohstoffen über digitale Plattformen bis hin zu Gesundheitsinnovationen und Edelmetallen. Was alle Unternehmen eint, ist die starke Innovationskraft und der Nutzen für Investoren", erklärt Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, Co-Veranstalter des IIF.
Unternehmensvertreter präsentieren beim IIF jeweils in 30-minütigen Slots und beantworten Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der Co-Veranstalter. Alle Informationen zu
den teilnehmenden Unternehmen, zur Anmeldung und zum Terminplan sind online abrufbar unter http://www.ii-forum.com .
16. International Investment Forum: https://ii-forum.com/timetable-16-iif/
###
Über IIF - International Investment Forum
Das IIF - International Investment Forum findet am 08. Oktober 2025 statt. Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn
ist um 09:55 Uhr (CET - Central European Time). Ende der Veranstaltung ist um 20:00 Uhr CET. Das Event wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und GBC AG
organisiert.
Weitere Infos: http://www.ii-forum.com/
Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter)
Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten. Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten.
Über GBC AG (Co-Veranstalter)
Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research- und Beratungshäuser für mittelständische, börsennotierte Unternehmen. Seit 2001 veranstaltet sie erfolgreich
Investorenkonferenzen - darunter die renommierte physische MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in München ( https://mkk-konferenz.de/ ) sowie das innovative digitale International Investment Forum
(IIF), http://www.ii-forum.com . In den vergangenen 20 Jahren der Konferenzhistorie haben zahlreiche Small- & Mid-Cap-Emittenten diese Plattformen bereits genutzt. Zielgruppe sind Investoren,
Analysten und Finanzjournalisten. Ergänzt wird das Angebot durch die GBC Kapital GmbH im Bereich Corporate Finance.
Pressekontakt:
Mario Hose
+49 511 67 68 731
mailto:press@apaton.com
Marita Conzelmann
+49 821 241133-49
mailto:konferenz@gbc-ag.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165410/6130092 OTS: International Investment Forum (IIF)
Keiner mehr da, der dich angeht? Ich würds dann doch eher ein wenig realistischer darstellen... es ist schlicht und einfach keiner mehr da, der dich auch nur annähernd für voll nimmt! Nachdem du hier wochen- bzw. monatelang kompletten Stuss über die "katastrophale Performance von Minenaktien" verbreitet hast (ganz einfach weil du wie ein Kleinkind keinerlei Geduld hattest) und dabei bei jedem "Gold-Taucher" vor Schadenfreude fast zerplatzt bist, würde man von dir eigentlich schon längstens eine entsprechende Richtigstellung (in der Art von: "sorry Leute, ich lag komplett falsch") erwarten... nur fehlen dir dazu scheinbar die Eier! Deine Kommentare werden doch nur noch müde belächelt, da dein Gedöns meilenweit von der Realität (und die Realität ist, dass die meisten Minenaktien ausgezeichnet performen!) weggedriftet ist. Einfach nur noch lächerlich und bemitleidenswert...
Zusammenfassung des youtube Gesprächs: "Rick Rule’s Silver Stocks (+ a Surprising Opinion)":
Kernaussagen von Rick Rule (Resource Talks)
1) Silber – Status & Taktik
- Von „gehasst“ zu „nicht mehr gehasst“: Der leichte Teil der Spekulation (Hass → Akzeptanz) ist gelaufen; aus seiner Sicht steht der Bullenmarkt aber noch am Anfang.
- Führungswechsel: In den letzten Wochen wechselt die Marktführerschaft von Gold zu Silber.
- Vorgehen: In spekulativen Silber-Explorern/Entwicklern (teils +400 %) hat er ⅓–½ verkauft, um Risiko rauszunehmen („Kosten + Steuer zurückholen, Rest läuft kostenlos“).
- Behalten/aufgestockt: Qualitäts- und Hybrid-Namen wie Pan American und Wheaton Precious Metals sowie ausgewählte lateinamerikanische Produzenten (z. B. Buenaventura). Die „silver animals“ (viel Story, wenig Cashflow) hat er aggressiv reduziert.
- Signal aus Kapitalerhöhungen: Viele kleine Silber-Finanzierungen – wenn Firmen zu hohen Kursen 10–25 % verwässern, signalisieren sie implizit, dass Cash > Aktie ist.
2) Selektionsprinzip
- Kein starres Gewinnmitnahmeregelwerk; er bewertet „ungeklärte Fragen“ (Wahrscheinlichkeit eines „Ja“, Dauer, Wert) und verkauft, wenn die Marktkapitisierung den Ja-Fall vorweggenommen hat.
- Jurisdiktionen: „Alle sind schlecht“ – reale Risiken analysieren, nicht Schlagzeilen. Wer Silber will, kommt um Mexiko/Peru kaum herum (politische/soziale Risiken inklusive).
3) Bevorzugte Namen (Auszug)
- Streamer/Royalties: Wheaton (kauft weiter) und Franco – er erwartet mehr Milliardendeals in den nächsten 10 Jahren (u. a. wegen riesigem Kupfer-Capex, staatliche Beteiligungswünsche → Streams).
- Produzenten: Pan American (Bilanz bereinigt, Schulden runter, Assets verbessert).
- Groß-Silber (mit Länderrisiko): Fresnillo, Buenaventura.
- Developer/High-Beta: Abra, Vizsla – selektiv, abhängig von jüngsten Kontroversen/Arbeit der Teams.
(Hinweis zur Skala: In seiner internen 1–10-Einschätzung ist niedriger = besser. Er vergibt selten <4; aktuell sieht er Wheaton/Pan American etwa im „4er“-Bereich; mehrere andere liegen schwächer.)
4) Sektorblick außerhalb Silber
- Gold: Langfristig sehr bullisch (Dollar-Kaufkraft −75 % in 10 Jahren → Goldpreis könnte sich nominal ~verdreifachen). Kurzfristig nutzt er Stärke (Sep/Okt) zum Teilverkauf in Explorern/Developern, behält Kernpositionen (Barrick, Streamer).
- Öl & Gas: Markt „hasst“ den Sektor → aufwertend. Exxon hält er für ~½ des Werts bewertet; sieht 2–3× in 2–3 Jahren auf NPV-Basis.
- Nickel (Sulfide): Unbeliebt = interessant. Favorit: Centaurus (Brasilien) – potenziell Tier-1, niedriges Kostenquartil. These: Umwelt-/Energiekosten treiben indonesisches Laterit-Nickel nach oben → Bodenschutz für Preis.
- Seltene Erden: China erhöht Umweltstandards/Kosten → bessere Wettbewerbsposition ex-China; derzeit ungeliebt, daher attraktiv.
- Platin/Palladium: Trotz Russland/SA-Konzentration konstruktiv (Preis-Inelastizität in Autos; mögliche Angebotsstörungen). Explorativ z. B. Bravo (BR).
5) Zyklus & Makro
- Precious-Bullenmarkt: jetzt. Industriemetalle: echte, breite Angebotsengpässe wohl erst in 2–3 Jahren sichtbar; Wirtschaft kurzfristig schwächer als wahrgenommen.
- Inflation real deutlich höher als CPI – Capex für neue Minen steigt strukturell → bestehende, lange Lebensdauern werden wertvoller.
6) Handwerkszeug / Regeln
- „Mach, was der Markt leicht macht“: Viele Käufer → er verkauft; viele Verkäufer → er kauft.
- Lieber probabilistisch 4–5-Bagger mit soliden Assets als 10–15-Bagger-Lotterie bei „Penny Dreadfuls“.
- Teilverkäufe, um „Point of No Concern“ zu erreichen (Einsatz + Steuer zurück) und Geduld für den Rest zu gewinnen.
7) Sonstiges
- Battle Bank startet: Multidevisen-Sparen, Zinsen auf Giro, besicherte Kredite gegen physisches Gold/Silber/Platin.
- Rule Classroom: Gold-Bootcamp (physisch, Majors/Streamer, demnächst Juniors) mit Geld-zurück-Garantie.
- Kostenlose 1–10-Ratings für Natural-Resources-Aktien via ruleinvestmentmedia.com (nur Rohstoffe, kein Krypto/Cannabis/Tech).
Bottom Line:
Rule bleibt langfristig klar bullisch auf Edelmetalle (bes. Gold → später Silberhebel), nutzt aber die aktuelle Stärke diszipliniert für Risikoabbau in High-Beta-Silberwerten. Qualitäts-Cashflows (Streamer, solide Produzenten) ausbauen; unbeliebte, fundamental sinnvolle Nischen (Nickel-Sulfide, Rare Earths) antizyklisch aufsammeln.
