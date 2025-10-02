CAC 40 startet durch - Kaufsignal!

Seit nunmehr Anfang 2013 schwankt der CAC 40 Index zwischen 6.796 und auf der Oberseite 8.259 Punkten grob seitwärts und lässt seit Jahren mit größeren Signalen auf sich warten. Nach dem letzten Test der unteren Begrenzung Anfang April ging es dynamisch bis an den Horizontalwiderstand von 7.950 Punkten aufwärts, nach viermonatiger Wartezeit gelang es schließlich in dieser Woche einen Durchbruch zu vollziehen und auf über 8.000 Punkte zuzulegen. Damit verdichten sich die Hinweise auf einen Anstieg an die obere Begrenzung der langfristigen Seitwärtsspanne.

Der Durchbruch über die Barriere von 7.950 Punkten hat beim CAC 40 Index nun Kurspotenzial an die obere Barriere von 8.259 Punkten freigesetzt und eignet sich hervorragend für ein sehr kurzes Long-Engagement. Ein passender Schein hierfür wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite dürfte sich das Chartbild erst unter dem Niveau von 7.830 Punkten kurzfristig eintrüben und Korrekturpotenzial auf 7.727 und darunter sogar 7.648 Punkte freisetzen.

CAC 40 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Der erfolgreiche Ausbruch über die Barriere von 7.950 Punkten bietet sich für ein unmittelbares Long-Engagement beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM4GQA an und birgt eine Gesamtrenditechance von 85 Prozent, sofern der Index auf 8.259 Punkte weiter zulegt. Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 4,53 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 7.890 Punkte nicht überschreiten. Dies käme im vorgestellten Zertifikat einem Ausstiegskurs von 0,84 Euro gleich. Der Anlagehorizont dürfte hierbei nur wenige Tage betragen, dementsprechend wird eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erforderlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM4GQA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,42 - 2,43 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 7.816,2246 Punkte Basiswert: CAC 40 Index KO-Schwelle: 7.816,2246 Punkte akt. Kurs Basiswert: 8.047,54 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4,53 Euro Hebel: 33,1 Kurschance: + 85 Prozent Börse Frankfurt

