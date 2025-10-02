Siemens Energy - Aktie legt am 02.10.2025 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Sie steigt um +4,46 % auf 108,95€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Siemens Energy über einen Zuwachs von +11,56 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +5,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +107,09 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,58 % 1 Monat +16,80 % 3 Monate +11,56 % 1 Jahr +207,87 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,12 Mrd. wert.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 75 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson bleibt auch nach der Kursverdopplung im laufenden Jahr optimistisch gestimmt für die Aktien des …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel erhöhte am Mittwoch seine Schätzung und honorierte damit die besseren Aussichten für das …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.