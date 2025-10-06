Alibaba glänzt dank Cloud- und KI-Schub – JPMorgan prognostiziert Rekordkurs!

Das Kursziel entspricht einem erwarteten Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent. Grundlage der Neubewertung sei die verbesserte Umsatzperspektive im Cloud-Geschäft sowie die zunehmende Verzahnung von Künstlicher Intelligenz (KI) und E-Commerce, erklärten Analysten um Alex Yao in einem Research-Report. Die Bewertung mit dem 12-fachen des prognostizierten Gewinns für das Geschäftsjahr 2028 lasse "beträchtlichen Spielraum" für weitere Kurssteigerungen.

JPMorgan hat das Kursziel für die in Hongkong gehandelten Aktien der Alibaba Group Holding deutlich nach oben gesetzt. Mit einem neuen Ziel von 240 Hongkong-Dollar (rund 31 US-Dollar) je Aktie bis Ende 2026 liegt die Einschätzung fast 45 Prozent über der bisherigen Prognose und markiert das aktuell höchste Kursziel unter allen erfassten Analysten.

Alex Yao zählt laut Daten von TipRanks.com zu den erfolgreicheren Stimmen an der Wall Street. Mit einer Trefferquote von 53 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 10,30 Prozent pro Empfehlung rangiert er unter den besten 15 Prozent von mehr als 10.000 erfassten Analysten.

KI-Investitionen als Wachstumstreiber

Alibaba gehörte im September zu den stärksten Performern am Hongkonger Markt: Die Aktie legte dort um 53 Prozent zu und war damit Spitzenreiter im Hang Seng Index. Hintergrund des Kurssprungs sind Pläne des Unternehmens, die Investitionen in Künstliche Intelligenz weit über die bisher kommunizierte Marke von 53 Milliarden US-Dollar hinaus auszubauen. Zudem kündigte Alibaba eine strategische Partnerschaft mit dem US-Chipriesen Nvidia an.

"Alibaba ist in der Lage, an allen Stufen der Wertschöpfungskette von generativer KI zu partizipieren – von der Rechenleistung über Plattformen bis hin zu Anwendungen – und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit für Händler im Kerngeschäft zu verbessern", so Yao.

Rekordrallye seit Jahresbeginn

Mit dem Anstieg über 20 US-Dollar markierte die Alibaba Holding-Aktie ein neues Jahreshoch. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus bereits auf mehr als 98 Prozent.

Anlegern rät JPMorgan, kurzfristige Risiken wie den zunehmenden Wettbewerb im Food-Delivery-Segment und die erwartete Belastung durch Quick-Commerce-Aktivitäten im Jahr 2027 nicht überzubewerten. Die mittelfristigen Chancen durch die Verschmelzung von KI und Cloud-Services überwiegen nach Einschätzung der Bank deutlich.

