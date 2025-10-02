Jenoptik Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.10.2025

Mit einer Performance von +6,73 % konnte die Jenoptik Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Jenoptik Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,66 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um -1,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,95 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,92 % geändert.

Jenoptik Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,66 % 1 Monat +2,16 % 3 Monate -9,66 % 1 Jahr -35,20 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd.EUR wert.

Jenoptik Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.