    EuroStoxx 50 weiter auf Rekordjagd - Technologiewerte gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte steigen nach US-Vorgaben stark.
    • EuroStoxx 50 erreicht 5.647,74 Punkte, +1,19%.
    • Technologiewerte und Autowerte zeigen deutliche Gewinne.
    Foto: Greg Montani - Pexels

    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Gewinne ausgebaut. Sie folgten damit den starken Vorgaben aus den USA.

    Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 1,19 Prozent auf 5.647,74 Punkte und setzte sich damit von dem am Vortag erreichten Rekordhoch nach oben ab. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,56 Prozent auf 12.429,81 Punkte zu, während der britische FTSE 100 um knapp 0,1 Prozent auf 9.452,63 Punkte anzog.

    Die Märkte profitierten weiterhin von den Zinssenkungshoffnungen, die überraschend schwache Zahlen zum US-Stellenmarkt am Mittwochnachmittag geschürt hatten. "Vor diesem Hintergrund wächst der Verdacht, dass die Fed mit ihrem Zinssenkungskurs zu spät reagiert", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. "Der Markt interpretiert das dennoch positiv, da die Wahrscheinlichkeit einer großen Senkung um 50 Basispunkte steigt."

    An der Spitze lagen die Technologiewerte. ASML gewannen 4,5 Prozent, Adyen zogen um 4,1 Prozent an. Sie reagierten damit auf die starken internationalen Vorgaben. In Asien hatten Halbleiter- und Internetwerte deutlich zugelegt.

    Neue Impulse gab es zudem aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der ChatGPT-Anbieter OpenAI hat bei der Platzierung von Belegschaftsanteilen an Investoren offenbar eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar (rund 426 Mrd Euro) erreicht. Das sind rund 200 Milliarden Dollar mehr als bei einer vom japanischen Technologieinvestor Softbank angeführten Finanzierungsrunde von 40 Milliarden Dollar im April dieses Jahres, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

    Nach oben ging es auch mit den Autowerten. Hier ragten Aktien von Stellantis mit 6,5 Prozent Gewinn heraus. Der Wert reagierte damit auf den Anstieg der US-Auslieferungen im dritten Quartal, wobei die Marke Jeep besonders gefragt war. Die Analysten der Mediobanca rechnen nun mit einer kräftigen Erholung der Verkaufszahlen von Stellantis.

    In dem wieder risikofreudigeren Umfeld lagen die defensiven Versorger dagegen am Ende des Feldes. Immobilienwerte schwächelten erneut und knüpften damit an die Vortagesverluste an./mf/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 112,0 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +5,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 348,23 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 793,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von -27,70 %/+7,32 % bedeutet.




