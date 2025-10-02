GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 253 auf 243 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley präferiert in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober weiter die Aktien der Tochter Sartorius Stedim ("Buy") aufgrund der erwarteten Erholung im Bereich Bioprocessing. Er kappte allerdings seine Schätzungen etwas, auch aufgrund aktueller Währungsentwicklungen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 225,6EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 243

Kursziel alt: 253

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

