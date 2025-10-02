    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.
    GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 253 auf 243 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley präferiert in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober weiter die Aktien der Tochter Sartorius Stedim ("Buy") aufgrund der erwarteten Erholung im Bereich Bioprocessing. Er kappte allerdings seine Schätzungen etwas, auch aufgrund aktueller Währungsentwicklungen./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:26 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 225,6EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: James Quigley
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 243
    Kursziel alt: 253
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


