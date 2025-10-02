AKTIE IM FOKUS 2
Formycon klar erholt - Einigung auf US-Start für FYB203
- Formycon-Aktien steigen um 10,5% auf 25,35 Euro.
- Marktstart für FYB203 spätestens Q4 2026 geplant.
- Eylea-Kopien: Formycon in USA gut positioniert.
(neu: Kurs aktualisiert, Analyst.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Durchbruch für den Wirkstoff FYB203 in den USA haben sich die Aktien von Formycon am Donnerstag kräftig erholt. Zuletzt ging es für die Aktien des Biosimilar-Spezialisten um 10,5 Prozent auf 25,35 Euro bergauf. Damit lagen sie über der zurückeroberten 50-Tage-Linie. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch mehr als eine Werthalbierung zu Buche.
Nach einer Einigung mit Regeneron kann der Marktstart des Nachahmerpräparats für Eylea nun spätestens im vierten Quartal 2026 erfolgen. Vermarktungspartner dafür ist Valorum Biologics. Börsianer sprachen von einem Meilenstein für Formycon.
In den USA sei der Weg damit frei, neben Biocon und Sandoz in der ersten Welle der Eylea-Kopien mitzureiten, kommentierte Alexander Zienkowicz von MWB Research. In Europa blockiere derweil eine einstweilige Verfügung von Bayer und Regeneron in wichtigen Märkten noch den Start.
Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer, die US-Rechte liegen aber bei Regeneron./ag/gl/men
