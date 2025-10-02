    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon

    Formycon klar erholt - Einigung auf US-Start für FYB203

    Für Sie zusammengefasst
    • Formycon-Aktien steigen um 10,5% auf 25,35 Euro.
    • Marktstart für FYB203 spätestens Q4 2026 geplant.
    • Eylea-Kopien: Formycon in USA gut positioniert.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Durchbruch für den Wirkstoff FYB203 in den USA haben sich die Aktien von Formycon am Donnerstag kräftig erholt. Zuletzt ging es für die Aktien des Biosimilar-Spezialisten um 10,5 Prozent auf 25,35 Euro bergauf. Damit lagen sie über der zurückeroberten 50-Tage-Linie. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch mehr als eine Werthalbierung zu Buche.

    Nach einer Einigung mit Regeneron kann der Marktstart des Nachahmerpräparats für Eylea nun spätestens im vierten Quartal 2026 erfolgen. Vermarktungspartner dafür ist Valorum Biologics. Börsianer sprachen von einem Meilenstein für Formycon.

    In den USA sei der Weg damit frei, neben Biocon und Sandoz in der ersten Welle der Eylea-Kopien mitzureiten, kommentierte Alexander Zienkowicz von MWB Research. In Europa blockiere derweil eine einstweilige Verfügung von Bayer und Regeneron in wichtigen Märkten noch den Start.

    Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer, die US-Rechte liegen aber bei Regeneron./ag/gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 29,34 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 28,85 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -18,19 %/+19,31 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
