GOLDMAN SACHS stuft NIKE INC auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brooke Roach passte am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen die Schätzungen bis 2028 an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns sei besser ausgefallen und die Signale für das laufende Jahresviertel seien weniger schwach als befürchtet./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:33 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 63,47EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Brooke Roach
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
