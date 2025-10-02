    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    AKTIE IM FOKUS

    Siemens steuern auf Rekord zu - Healthineers-Zukunft im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens-Aktien erreichen 240 Euro, Rekord bei 245 Euro.
    • Diskussion um Abspaltung von Siemens Healthineers läuft.
    • Analyst sieht inneren Wert der Aktien bei 290 Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Siemens steuern auf Rekord zu - Healthineers-Zukunft im Fokus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens nähern sich am Donnerstagmittag mit klarem Plus ihrer Charthürde bei 240 Euro. Bei fast 245 Euro wartet dann das Rekordhoch vom März. Auftrieb gibt die anhaltende Diskussion um die Zukunft der Tochter Siemens Healthineers im Konzern. Ein großer Anteil der von Siemens gehaltenen 71 Prozent könnte abgespalten werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Noch seien aber keine Entscheidungen gefallen, hieß es unter Bezug auf informierte Kreise.

    Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America bekräftigte in einem Kommentar seine jüngste Einschätzung, dass Siemens am Kapitalmarkttag eine Trennung ankündigen und dies zu einer deutlichen Neubewertung des Konzerns führen wird. Er errechnet für Siemens-Aktien einen inneren Wert von 290 Euro. Nach Abspaltung der Medizintechnik-Tochter könnten sich die Anleger ganz auf die mittelfristigen Margenchancen im Softwarebereich fokussieren.

    Bei Aktien von Siemens Healthineers ebbte die jüngste Kurserholung ab. Hier sind die Siemens-Pläne zunächst einmal belastender Überhang./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 46,30 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 191,52 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -8,24 %/+25,13 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
