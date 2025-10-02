Siemens steuern auf Rekord zu - Healthineers-Zukunft im Fokus

Bei Aktien von Siemens Healthineers ebbte die jüngste Kurserholung ab. Hier sind die Siemens-Pläne zunächst einmal belastender Überhang./ag/jha/

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 46,30 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 191,52 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -8,24 %/+25,13 % bedeutet.