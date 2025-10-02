Mehr als 100 Jobs - Hensoldt investiert in Ulm
- Hensoldt eröffnet neuen Standort bei Ulm für Radare.
- Mindestens 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.
- Jährliche Produktion von 1.000 Radaren ab 2027.
ULM (dpa-AFX) - Das Rüstungsunternehmen Hensoldt erweitert seine Produktion mit einem neuen Außenstandort bei Ulm. Es sollen mindestens 100 neue Arbeitsplätze entstehen, wie ein Sprecher mitteilte. An dem neuen Produktionsstandort liegt der Fokus auf der Serienproduktion von Radaren für die Luftverteidigung und Drohnenabwehr. Ab 2027 sollen pro Jahr rund 1.000 Radare produziert werden. Nach Angaben des Unternehmens wird ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro Betrag investiert. Entwicklung und Produktion in Ulm werde weiterhin die Kernfähigkeit des bestehenden Standortes bleiben.
Hensoldt aus Taufkirchen bei München ist ein Anbieter von Sensoren und Radarsystemen. Radare von Hensoldt kommen im Ukraine-Krieg zum Einsatz, um die Bevölkerung vor russischen Luftangriffen zu schützen, und sie stecken im Kampfjet Eurofighter. Der Bund hält eine Sperrminorität von gut 25 Prozent an dem Konzern, der einst zu Airbus gehörte. In den vergangenen drei Jahren investierte Hensoldt eine Milliarde Euro, dies etwa für einen neuen Optronik-Standort in Oberkochen. Die Firma fertigt auch Periskope für gepanzerte Fahrzeuge und U-Boot-Sehrohre.
In Baden-Württemberg gibt es über 4.000 Beschäftigte. Der größte Standort ist in Ulm mit knapp 3.000 Mitarbeitern. Ein kleineres Werk gibt es auch in Pforzheim./ols/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 202,4 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +4,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,46 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -20,15 %/+8,89 % bedeutet.
