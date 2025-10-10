Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 06.10.2025 bis 10.10.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 06.10.2025



- (Nr. 360) Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, Jahr 2024





Dienstag, 07.10.2025



- (Nr. 361) Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1.

Halbjahr 2025

- (Nr. 362) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2025

- (Nr. 363) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juli 2025

- (Nr. 41) Zahl der Woche zum E-Waste-Day am 14.10.2025: Recycling von

Elektroaltgeräten, Jahr 2023



Mittwoch, 08.10.2025



- (Nr. 364) Produktionsindex, August 2025

- (Nr. 365) Öffentlicher Personennahverkehr, Jahr 2024 im Vergleich zum

Vor-Corona-Jahr 2019

- (Nr. N055) Zum Welttag des Hundes am 10.10.2025: Einnahmen aus der Hundesteuer

sowie Preise von Hunde- und Katzenfutter, Jahr 2024



Donnerstag, 09.10.2025



- (Nr. 366) Außenhandel, August 2025

- (Nr. 367) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2025



Freitag, 10.10.2025



- (Nr. 368) Inlandstourismus, August 2025

- (Nr. 369) Baupreise für Wohngebäude, August 2025

- (Nr. 370) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



