    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 06.10.2025 bis 10.10.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 06.10.2025

    - (Nr. 360) Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, Jahr 2024

    Dienstag, 07.10.2025

    - (Nr. 361) Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1.
    Halbjahr 2025
    - (Nr. 362) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2025
    - (Nr. 363) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juli 2025
    - (Nr. 41) Zahl der Woche zum E-Waste-Day am 14.10.2025: Recycling von
    Elektroaltgeräten, Jahr 2023

    Mittwoch, 08.10.2025

    - (Nr. 364) Produktionsindex, August 2025
    - (Nr. 365) Öffentlicher Personennahverkehr, Jahr 2024 im Vergleich zum
    Vor-Corona-Jahr 2019
    - (Nr. N055) Zum Welttag des Hundes am 10.10.2025: Einnahmen aus der Hundesteuer
    sowie Preise von Hunde- und Katzenfutter, Jahr 2024

    Donnerstag, 09.10.2025

    - (Nr. 366) Außenhandel, August 2025
    - (Nr. 367) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2025

    Freitag, 10.10.2025

    - (Nr. 368) Inlandstourismus, August 2025
    - (Nr. 369) Baupreise für Wohngebäude, August 2025
    - (Nr. 370) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

