    GOLDMAN SACHS stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 80,60 auf 80,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens gab ihren Schätzungen am Mittwoch in einem Ausblick auf den Quartalsbericht der Großbank am 22. Oktober den letzten Feinschliff. Sie hält es für möglich, dass die Jahresziele in Kürze aufgestockt werden./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:45 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 63,80EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Sofie Peterzens
    Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 80,50
    Kursziel alt: 80,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


