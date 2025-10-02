Real Estate Investments im Wandel
PropTech und Impact rücken in den Fokus - Investment Manager der Invesdor Group Lukas Linn als Jurymitglied der Impact Awards auf der Expo Real 2025 (FOTO)
Berlin/München (ots) - Vom 6. bis 8. Oktober trifft sich die internationale
Immobilienbranche auf der Expo Real in München . Aktuelle Trends: Themen wie
nachhaltige Immobilienfinanzierung im Real Estate Bereich, PropTech-Innovationen
und neue Investmentmodelle. Mit dabei ist Lukas Linn , Investment Manager der
Invesdor Group und Jurymitglied der Impact Awards 2025 , die während der Messe
vergeben werden. Seine Teilnahme unterstreicht den Fokus von Invesdor als
Europas größter Impact Investment-Plattform, die ihr Spektrum gezielt um Real
Estate Investments erweitert und so neue Chancen für Investoren wie für
Projektentwickler eröffnet.
Nachhaltigkeit, Digitalisierung und wirkungsorientiertes Investieren verändern
den Immobilienmarkt zunehmend. Für Projektentwickler entstehen neue
Finanzierungswege. Und Anlegerinnen und Anleger erhalten Zugang zu Assetklassen,
die früher fast ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten waren.
Erste Real Estate-Co-Placements auf der Invesdor-Plattform waren in kurzer Zeit
überzeichnet - ein Signal für die hohe Nachfrage der impact-orientierten Crowd.
"Nachhaltige Immobilienfinanzierung gewinnt enorm an Bedeutung. PropTechs und
innovative Lösungsanbieter zeigen, wie Technologie und Nachhaltigkeit die
Branche transformieren und neue Investmentchancen entstehen", sagt Linn. In
früheren Positionen hat er die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche
mit vorangetrieben. Seine Jurytätigkeit auf der Expo Real verdeutlicht die enge
Verbindung von Invesdor zur Innovationsszene im Real Estate-Sektor.
Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das Berliner PropTech metr . Das
Wachstumsunternehmen bietet digitale Lösungen für die energetische
Gebäudebewirtschaftung. Diese helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren,
Energiekosten zu senken und Prozesse transparenter zu machen. Aktuell läuft über
Invesdor eine Finanzierungsrunde, an der sich Anlegerinnen und Anleger
beteiligen können. Auch ein Team von metr und Geschäftsführerin Dr. Franka Birke
werden auf der Expo Real anwesend sein.
Die Impact Awards würdigen Innovationen, die den Immobilienmarkt nachhaltiger
und zukunftsfähiger machen. Mit der Expo Real als Bühne wird deutlich: PropTechs
und Impact-orientierte Investments sind keine Randthemen mehr, sondern die
Treiber einer ganzen Branche.
Über Invesdor:
Invesdor ist Europas größte Impact Investment-Plattform. Anlegerinnen und
Anleger aus aller Welt investieren über die Plattform in europäische
Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell nachhaltige Wirkung erzielen - von
mittelständischen Betrieben über Start-ups mit hohem Wachstumspotential bis hin
zu Projekten aus den Bereichen erneuerbare Energien und Immobilien. Der Fokus
liegt auf transparenten Investments, die Anlegern attraktive Renditechancen und
Unternehmen Zugang zu Kapital ermöglichen.
Pressekontakt:
Christiane Sternberger
PR- & Content Managerin
Tel: +49 (0)30 364 285 707
E-Mail: mailto:press@invesdor.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179530/6129935
OTS: Invesdor INV AG
