PropTech und Impact rücken in den Fokus - Investment Manager der Invesdor Group Lukas Linn als Jurymitglied der Impact Awards auf der Expo Real 2025 (FOTO)

Berlin/München (ots) - Vom 6. bis 8. Oktober trifft sich die internationale

Immobilienbranche auf der Expo Real in München . Aktuelle Trends: Themen wie

nachhaltige Immobilienfinanzierung im Real Estate Bereich, PropTech-Innovationen

und neue Investmentmodelle. Mit dabei ist Lukas Linn , Investment Manager der

Invesdor Group und Jurymitglied der Impact Awards 2025 , die während der Messe

vergeben werden. Seine Teilnahme unterstreicht den Fokus von Invesdor als

Europas größter Impact Investment-Plattform, die ihr Spektrum gezielt um Real

Estate Investments erweitert und so neue Chancen für Investoren wie für

Projektentwickler eröffnet.



Nachhaltigkeit, Digitalisierung und wirkungsorientiertes Investieren verändern

den Immobilienmarkt zunehmend. Für Projektentwickler entstehen neue

Finanzierungswege. Und Anlegerinnen und Anleger erhalten Zugang zu Assetklassen,

die früher fast ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten waren.

Erste Real Estate-Co-Placements auf der Invesdor-Plattform waren in kurzer Zeit

überzeichnet - ein Signal für die hohe Nachfrage der impact-orientierten Crowd.





"Nachhaltige Immobilienfinanzierung gewinnt enorm an Bedeutung. PropTechs und

innovative Lösungsanbieter zeigen, wie Technologie und Nachhaltigkeit die

Branche transformieren und neue Investmentchancen entstehen", sagt Linn. In

früheren Positionen hat er die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche

mit vorangetrieben. Seine Jurytätigkeit auf der Expo Real verdeutlicht die enge

Verbindung von Invesdor zur Innovationsszene im Real Estate-Sektor.



Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das Berliner PropTech metr . Das

Wachstumsunternehmen bietet digitale Lösungen für die energetische

Gebäudebewirtschaftung. Diese helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren,

Energiekosten zu senken und Prozesse transparenter zu machen. Aktuell läuft über

Invesdor eine Finanzierungsrunde, an der sich Anlegerinnen und Anleger

beteiligen können. Auch ein Team von metr und Geschäftsführerin Dr. Franka Birke

werden auf der Expo Real anwesend sein.



Die Impact Awards würdigen Innovationen, die den Immobilienmarkt nachhaltiger

und zukunftsfähiger machen. Mit der Expo Real als Bühne wird deutlich: PropTechs

und Impact-orientierte Investments sind keine Randthemen mehr, sondern die

Treiber einer ganzen Branche.



Über Invesdor:



Invesdor ist Europas größte Impact Investment-Plattform. Anlegerinnen und

Anleger aus aller Welt investieren über die Plattform in europäische

Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell nachhaltige Wirkung erzielen - von

mittelständischen Betrieben über Start-ups mit hohem Wachstumspotential bis hin

zu Projekten aus den Bereichen erneuerbare Energien und Immobilien. Der Fokus

liegt auf transparenten Investments, die Anlegern attraktive Renditechancen und

Unternehmen Zugang zu Kapital ermöglichen.



