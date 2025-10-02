    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    PropTech und Impact rücken in den Fokus - Investment Manager der Invesdor Group Lukas Linn als Jurymitglied der Impact Awards auf der Expo Real 2025 (FOTO)

    Berlin/München (ots) - Vom 6. bis 8. Oktober trifft sich die internationale
    Immobilienbranche auf der Expo Real in München . Aktuelle Trends: Themen wie
    nachhaltige Immobilienfinanzierung im Real Estate Bereich, PropTech-Innovationen
    und neue Investmentmodelle. Mit dabei ist Lukas Linn , Investment Manager der
    Invesdor Group und Jurymitglied der Impact Awards 2025 , die während der Messe
    vergeben werden. Seine Teilnahme unterstreicht den Fokus von Invesdor als
    Europas größter Impact Investment-Plattform, die ihr Spektrum gezielt um Real
    Estate Investments erweitert und so neue Chancen für Investoren wie für
    Projektentwickler eröffnet.

    Nachhaltigkeit, Digitalisierung und wirkungsorientiertes Investieren verändern
    den Immobilienmarkt zunehmend. Für Projektentwickler entstehen neue
    Finanzierungswege. Und Anlegerinnen und Anleger erhalten Zugang zu Assetklassen,
    die früher fast ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten waren.
    Erste Real Estate-Co-Placements auf der Invesdor-Plattform waren in kurzer Zeit
    überzeichnet - ein Signal für die hohe Nachfrage der impact-orientierten Crowd.

    "Nachhaltige Immobilienfinanzierung gewinnt enorm an Bedeutung. PropTechs und
    innovative Lösungsanbieter zeigen, wie Technologie und Nachhaltigkeit die
    Branche transformieren und neue Investmentchancen entstehen", sagt Linn. In
    früheren Positionen hat er die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche
    mit vorangetrieben. Seine Jurytätigkeit auf der Expo Real verdeutlicht die enge
    Verbindung von Invesdor zur Innovationsszene im Real Estate-Sektor.

    Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das Berliner PropTech metr . Das
    Wachstumsunternehmen bietet digitale Lösungen für die energetische
    Gebäudebewirtschaftung. Diese helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren,
    Energiekosten zu senken und Prozesse transparenter zu machen. Aktuell läuft über
    Invesdor eine Finanzierungsrunde, an der sich Anlegerinnen und Anleger
    beteiligen können. Auch ein Team von metr und Geschäftsführerin Dr. Franka Birke
    werden auf der Expo Real anwesend sein.

    Die Impact Awards würdigen Innovationen, die den Immobilienmarkt nachhaltiger
    und zukunftsfähiger machen. Mit der Expo Real als Bühne wird deutlich: PropTechs
    und Impact-orientierte Investments sind keine Randthemen mehr, sondern die
    Treiber einer ganzen Branche.

    Über Invesdor:

    Invesdor ist Europas größte Impact Investment-Plattform. Anlegerinnen und
    Anleger aus aller Welt investieren über die Plattform in europäische
    Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell nachhaltige Wirkung erzielen - von
    mittelständischen Betrieben über Start-ups mit hohem Wachstumspotential bis hin
    zu Projekten aus den Bereichen erneuerbare Energien und Immobilien. Der Fokus
    liegt auf transparenten Investments, die Anlegern attraktive Renditechancen und
    Unternehmen Zugang zu Kapital ermöglichen.

    Pressekontakt:

    Christiane Sternberger
    PR- & Content Managerin
    Tel: +49 (0)30 364 285 707
    E-Mail: mailto:press@invesdor.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179530/6129935
    OTS: Invesdor INV AG




