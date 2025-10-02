    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    GOLDMAN SACHS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 69 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht des Lackherstellers noch einmal an. An der Anlagestory habe sich nichts geändert, betonte sie./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:49 / GST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Georgina Fraser
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 69
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




