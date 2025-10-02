Novo Nordisk: Vom Selloff zum Buy-Comeback

HSBC hat die Aktien von Novo Nordisk auf "Kaufen" hochgestuft und damit die Pharmabranche beflügelt. Analyst Rajesh Kumar hob die Pipeline des dänischen Konzerns hervor und verwies auf den strategischen Fokus auf erstattungsfähige Medikamente und Direktvertrieb. "Es ist ziemlich schwierig zu argumentieren, dass das Portfolio der nächsten Generation von Novo im Vergleich zu dem von Lilly suboptimal ist, insbesondere nach den klinischen Ergebnissen der Orforglipron-Studien sowie des oralen Semaglutids", so Kumar. Zudem könnten die in den kommenden Jahren erwarteten Studiendaten zu CagriSema und oralem Semaglutid ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil schaffen.

Die Aufwertung durch HSBC traf auf eine ohnehin freundliche Branchenstimmung. Bereits am Vortag hatten europäische Gesundheitsaktien stark zugelegt, nachdem Pfizer und US-Präsident Donald Trump eine Einigung erzielt hatten. Demnach sollen die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente im Medicaid-Programm gesenkt werden, im Gegenzug für Zollentlastungen. Dieser politische Rückenwind und die positiven Analystenkommentare sorgten für eine Rallye der Branchengrößen.