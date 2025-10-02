    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Jobschock verdaut

    Novo Nordisk: Vom Selloff zum Buy-Comeback

    HSBC zeigt sich bullish für Novo Nordisk. Die Analysten loben die Produktpipeline und sehen klare Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz – Anleger sehen die Chance auf ein Comeback.

    Foto: Steffen Trumpf/dpa

    HSBC hat die Aktien von Novo Nordisk auf "Kaufen" hochgestuft und damit die Pharmabranche beflügelt. Analyst Rajesh Kumar hob die Pipeline des dänischen Konzerns hervor und verwies auf den strategischen Fokus auf erstattungsfähige Medikamente und Direktvertrieb. "Es ist ziemlich schwierig zu argumentieren, dass das Portfolio der nächsten Generation von Novo im Vergleich zu dem von Lilly suboptimal ist, insbesondere nach den klinischen Ergebnissen der Orforglipron-Studien sowie des oralen Semaglutids", so Kumar. Zudem könnten die in den kommenden Jahren erwarteten Studiendaten zu CagriSema und oralem Semaglutid ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil schaffen.

    Die Aufwertung durch HSBC traf auf eine ohnehin freundliche Branchenstimmung. Bereits am Vortag hatten europäische Gesundheitsaktien stark zugelegt, nachdem Pfizer und US-Präsident Donald Trump eine Einigung erzielt hatten. Demnach sollen die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente im Medicaid-Programm gesenkt werden, im Gegenzug für Zollentlastungen. Dieser politische Rückenwind und die positiven Analystenkommentare sorgten für eine Rallye der Branchengrößen.

    Novo Nordisk gehörte zu den stärksten Gewinnern und konnte seine jüngste Kursschwäche vorerst hinter sich lassen. Die Aktie stieg um 6,4 Prozent. Am Donnerstag setzen sich die Kursgewinne fort.

    Neben den positiven Analystenstimmen steht Novo aber auch vor internen Herausforderungen. Im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung baut das Unternehmen Tausende Stellen ab. Laut Gewerkschaften wurden einigen Mitarbeitern Degradierungen oder Kündigungen angeboten, teilweise mit einer Frist von nur 24 Stunden, um eine Abfindung zu akzeptieren. "Unsere Telefone laufen heiß, wir haben die Öffnungszeiten verlängert und zusätzliches Personal hinzugezogen", erklärte Susie Staerk Ekstrand, Vorsitzende der Gewerkschaft Pharmadanmark.

    Die jüngsten Entwicklungen zeigen die zwei Gesichter von Novo Nordisk: Auf der einen Seite die Aussicht auf bahnbrechende Pipelineprojekte und positive Analystenurteile, auf der anderen Seite tiefgreifende interne Einschnitte, die für Unruhe sorgen. Für Anleger bleibt die Frage, welches Bild am Ende schwerer wiegt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


