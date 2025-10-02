'Heiß' auf Leipzig
Reifer BVB vor Bundesliga-Gradmesser
- Dortmund bereit für Gradmesser gegen Leipzig am Samstag.
- Sabitzer und Team zeigen neue Reife und Stabilität.
- Ungeschlagen seit 13 Spielen, hoher Anspruch bleibt.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist bereit für den ersten großen Gradmesser dieser Bundesliga-Saison. Der westfälische Tabellenzweite empfängt die drittplatzierten Leipziger - und Marcel Sabitzer weiß, worum es gegen seinen Ex-Club geht. "Es ist ein extrem wichtiges Spiel am Samstag, wo wir uns in eine gute Position bringen können. Wir sind heiß darauf", sagte der Dortmunder Fußball-Profi, der beim 4:1 in der Champions League gegen Athletic Bilbao erneut seine starke Form bewies.
Große Lerneffekte
Doch nicht nur Sabitzer glänzte. Die gesamte Dortmunder Mannschaft zeigte ihre neue Reife. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Spanier zum 1:2 wankte der BVB. Anders als beim 4:4 bei Juventus Turin zwei Wochen zuvor gab er seine Zwei-Tore-Führung aber nicht mehr her, sondern baute den Vorsprung in der Schlussphase sogar noch deutlich aus.
Beim Team von Trainer Niko Kovac erkennt man derzeit fast wöchentlich Lerneffekte. Dortmund ist auf dem Weg zu einer konstanten und seriös spielenden Spitzenmannschaft. "Im Endeffekt muss das unser Anspruch sein. Wir haben ja die Qualität, dass wir das alle drei Tage abrufen müssen", sagte Sabitzer.
Derzeit gelingt das. Dortmund hat in dieser Saison noch nicht verloren. In der Liga ist der BVB saisonübergreifend sogar 13 Spiele in Serie ungeschlagen. Die bis dato letzte Niederlage gab es am 15. März - beim 0:2 in Leipzig.
Kehl lobt Widerstandsfähigkeit
Seitdem hat sich extrem viel getan. "Ich sehe einen Fortschritt. Die Jungs wollen verteidigen. Die Jungs wollen das, was sie sich aufgebaut haben, auch zu Ende bringen", sagte Kovac. Sportdirektor Sebastian Kehl stellte fest: "Ich glaube, dass man der Mannschaft ansieht, dass sie deutlich stabiler ist. Dass sie widerstandsfähiger ist, auch gegen den Ball hart arbeitet. Das zeichnet uns im Moment aus."
Auch umfangreiche Rotation schadet Dortmund derzeit nicht. Gegen Bilbao veränderte Kovac seine Anfangsformation gleich auf fünf Positionen. "Das musst du auf dem Niveau machen", sagte der 53-Jährige zu den Wechseln.
Sabitzer als Schlüsselspieler
Gerade im zentralen Mittelfeld hat er zahlreiche Optionen. Der Dortmunder Kader ist dort sehr breit aufgestellt - nicht zuletzt Dank der Neuzugänge Carney Chukwuemeka und Jobe Bellingham, der sein Startelf-Debüt in der Champions League gab. "Wir haben schon einen breiten Kader, einen guten Kader. Und wenn jeder für den anderen da ist, kann man hier gute Erfolge feiern", sagte Kovac.
Auffällig ist: Auf den gegen Bilbao als Spieler des Spiels ausgezeichneten Sabitzer verzichtet er fast nie. In sieben von acht Pflichtpartien lief der wiedererstarkte Nationalspieler Österreichs auf - jeweils von Beginn an. Seine Erfahrung und seine Art, offensiv zu verteidigen, trägt einen großen Teil zur neuen Dortmunder Stabilität bei. Gegen Leipzig, wo Sabitzer von 2015 bis 2021 spielte, dürfte die Motivation des 31-Jährigen besonders hoch sein.
Das Duell mit den Sachsen wird wohl auch Nico Schlotterbeck wieder von Beginn an erleben. Der Innenverteidiger, der nach langer Verletzungspause zweimal durchspielte und dann gegen Bilbao zunächst draußen blieb, rechnet fest mit einem Start-Einsatz. Kraftreserven kann er da gut gebrauchen. Danach geht es für ihn und viele weitere BVB-Profis zur Nationalmannschaft.
"Wir wissen, dass die nächsten Wochen sehr intensiv werden", sagte Kehl. Das nächste Spiel nach der Länderspielpause ist das Duell mit dem FC Bayern München./the/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 3,61 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 397,43 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +39,28 %/+39,28 % bedeutet.
Leerverkäufe
obiges posting kann man sich gerne nochmal durchlesen. Gestern gab es bei iBorrowdesk schon wieder plötzlich 150.000 weniger Aktien im Angebot für Leerverkäufe. Daß hunderttausende Aktien mehrmals weniger im Angebot sind, daß sich die Leerverkaufsgebühren zwischenzeitlich gar vervierfachten, ist definitiv sehr ungewöhnlich. Es ist völlig unverkennbar, daß der Aktienkurs gedrückt wird, was bei winzigen Handelsumsätzen bei einem sehr kleinem Nebenwert nicht sooo schwierig ist. Kein einziger so kleiner Nebenwert wurde mit Leerverkäufen so häufig meldepflichtig wie die BVB Aktie, einfacher Fakt.
Der Konzern rechnet auf Seite 90 ff. des Geschäftsberichts 2024/25 für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Ergebnis zwischen -5 und +5 Mio. €. Dabei wurden folgende Parameter berücksichtigt:
Konzernumsatz 475 Mio. €
Brutto-Transfereinnahmen 80 Mio. €
Bruttogesamtleistung 555 Mio. €
Einnahmen TV-Vermarktung Bundesliga 84,2 Mio. €
Einnahmen TV-Vermarktung CL mit Erreichen des Achtelfinals 86,9 Mio. €
Club WM 11 Mio. €
Vor dem Hintergrund von 80 Mio. Transfereinnahmen, die aufgrund der geringen Restbuchwerte (Gittens) zu einem großen Teil in den Gewinn vor Steuern fließen, ist die Prognose eine einzige Enttäuschung. Wenn nicht mal diese 80 Mio. und zusätzliche 11 Mio. durch die einmalige Club WM zu einem klar positiven Ergebnis führen, stellt sich die Frage, wie zukünftig überhaupt ein nachhaltiger Gewinn erzielt werden soll.
Hinzu kommt, dass die Transferausgaben immer mehr zu Buche schlagen und vor allem die Berater kräftig abkassieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden für Zugänge von Spielerwerten insgesamt 176,722 Mio. € investiert, wobei in diesem Betrag Bellingham bereits enthalten ist (siehe Seite 62 GB). Man kann diese Summe kaum glauben, wenn man die auf Transfermarkt.de genannten Summen vergleicht. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in Höhe von 33,599 Mio. € in Anspruch genommen. Weiterhin wurde ein langfristiges, variabel verzinsliches Darlehen in Höhe von 26 Mio. € abgeschlossen, dass noch nicht zur Auszahlung gekommen ist (siehe Seite 65 GB).
Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der Aktienkurs auf Talfahrt geht. Du hast recht, die Luft ist raus.