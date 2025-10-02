Small-Cap-News zu Dynasty Gold - Der Goldhammer in 2025 - Top Bohrergebnisse zu erwarten

Aktuelle Ergebnisse der Thundercloud-Property im Anmarsch Beim aktuellen Bohrprogramm 2025 über 5000 Meter wurden die ersten Bohrlöcher über 1461 Meter erfolgreich durchgeführt. Es stehen jedoch noch 3500 Bohrmeter aus. Die ersten Ergebnisse sollten in zwei bis drei Wochen vorliegen. Beim letzjährigen Bohrprogramm wurden sehr gute Ergebnisse erzielt, die vom Markt jedoch nicht entsprechend gewürdigt wurden. Interessant ist, dass die Goldgrade nahe an der Oberfläche liegen und somit für einen Tagebau geeignet wären. Mit 70 Metern bei 3,2 g/t (nur 77 Meter unter der Oberfläche), 43 Metern bei 5 g/t und 12 Metern bei 11 g/t wurden durchaus respektable Ergebnisse erzielt. Spannend werden nun die ersten Resultate des 2025-Bohrprogramms, das in der Kernzone durchgeführt wird und auf sensationelle Ergebnisse spekuliert.

Historische Daten Im Wert von 10 Mio. Dollar wurden imn letzten Jahr von Teck Resources zur Verfügung gestellt. Eine neuerliche Prüfung hat ergeben, dass möglicherweise sehr hohe Goldgrade von 20 g/t bis zu 106 g/t in weiteren Kerngebieten vorhanden sind. Diese Potenziale sollen nun im Rahmen des Bohrprogramms 2025 getestet werden.

Dynasty trifft im Januar 2023 ins Schwarze und kommt auf die Watchlist der Investoren Eine Kurs-Explosion und eine komplette Neubewertung sorgten die Bohrergebnisse im Januar dieses Jahres auf der Thundercloud-Liegenschaft. Spitzenwerte von 246 g/t sowie unter anderem 21 m mit 25 g/t und 73 m mit 8,4 g/t Gold (nur 88 Meter unter der Oberfläche) rüttelten die Aktie aus ihrem Winterschlaf. Der Aktienkurs explodierte förmlich von 10 Cent auf bis zu 48 Cent in der Spitze – und das innerhalb weniger Minuten.

Einstieg von McEwen als neuer Ankeraktionär im Mai 2023

Diese sehr hohen Goldgrade konnten auch den bekannten Mineninvestor Rob McEwen davon überzeugen, bei Dynasty Gold einzusteigen. McEwen gilt als einer der erfolgreichsten Investoren und Unternehmer im Goldminenbereich. Die von ihm gegründete Goldcorp steigerte ihren Börsenwert von 50 Mio. Dollar auf über 8 Mrd. Dollar. In den letzten Jahren machte er insbesondere mit seinem Einstieg bei Great Bear auf sich aufmerksam.

Goldpreis und Finanzierung Der Treibstoff für eine Explosion der Kurse bei Goldminen und Explorern wird die neue Rekordjagd beim Goldpreis sein. Ein weiterer Schub beim Goldpreis mit einem Kursziel von 5000 Dollar ist möglich.

Einige Qualitätstitel könnten eine fast nie dagewesene Hausse erleben, mit Kursgewinnen von 1000 % und mehr. Dynasty Gold könnte in dieser Liga mitspielen. Aktuell hat Dynasty bei der letzten Finanzierung ca. 1,3 Mio. CAD eingesammelt und die Kasse auf 3 Mio. CAD aufgefüllt. Das gesamte Bohrprogramm 2025 ist gesichert. Trotz vorhandener Ni 43-101 Resourcen und enormen Grades wird Dynasty nur mit ca. 15 Mio Cad bewertet und liegt in der peer Group von der Bewertung abgeschlagen am Tabellenende.

Management und Board CEO Ivy Chong ist seit über zwanzig Jahren im Bergbau tätig und hat das Unternehmen durch verschiedene Bergbauzyklen und schwierige Zeiten geführt. Sie war maßgeblich an den Verhandlungen mit Teck Resources Limited über den Erwerb des Thundercloud-Projekts im Jahr 2021 beteiligt. Zudem hat sie AngloGold Ashanti und Avocet Mining dazu bewegt, 8 Millionen US-Dollar in die anderen Projekte von Dynasty zu investieren. Dynasty verfügt außerdem über eine Liste herausragender Experten und Bergbauveteranen. Neu im Team ist nun auch Max Baker, der ehemals Chefgeologe bei Newcrest Mining war.

Fazit: Dynasty Gold ist sicherlich ein Kandidat für eine Kursexplosion. Die Hausse im Goldpreis und der erwachte Juniormarkt sollte den Treibsatz für eine Kursexplosion bieten. Die letzten Bohrergebnisse sind hervorragend, und die Goldgrades im letzten Jahr waren beachtlich und eignen sich für eine Open-Pit-Produktion. Üblicherweise sind mindestens 1 g/t Gold erforderlich, aber dieser Wert wurde mit 3,2 g/t über 70 Meter oder 8,4 g/t über 73,5 Meter (nur 88 Meter von der Oberfläche) bei weitem übertroffen.

Die aktuellen Ergebnisse der Bohrungen in der Kernzone werden für die nächsten Wochen erwartet . Sollten die erhofften Ergebnisse die Werte vom letzten Jahr übertreffen und der Goldpreis seine Rekordjagd fortsetzen, könnte bei Dynasty Gold eine wahre Kursexplosion bevorstehen. Erinnerungen an Anfang 2023, als der Kurs innerhalb weniger Tage von 8 Cent auf 50 Cent explodierte, könnten wach werden.

Auf dem aktuellen Niveau ist ein Einstieg auf jeden Fall sehr vielversprechend. Akt. Kurs: 0,24 CAD/ 0,14 EUR Börsen: TSXV: DYG /Frankfurt WKN: A2DW87 Kursziel 12 Monate 1,00 CAD /24 Monate 2,00 CAD

- Erstempfehlung am 10.10.2023 bei 0,18 CAD

- Dynasty Gold Corp. https://dynastygoldcorp.com

- Rating: strong buy

- Risiko: mittel

- 12-M.-Ziel: 1,00 CAD Dollar

- Aktienkurs: 0,23 CAD/0,14 EUR

- Börsen: TSXV: DYG /Frankfurt: WKN: A2DW87

- Unternehmens Infos:

- Anzahl Aktien: 80 Mio.

- Market Cap: 17 Mio. CAD

- Land: Kanada

- Geschäft: Gold Explorer

- CEO: IVY Chong

- 1613 - 610 Granville Street Vancouver, BC Canada V6C 3T3

- E-mail: ichong@dynastygoldcorp.com

- Phone: 604-633-2100 - Fax: 604-484-3559

Analyst: Andreas Schmidt

Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte: Die Herausgeberin erhält für die Erstellung und Verbreitung dieser Ausgabe von small-cap-news eine Vergütung. Der Auftraggeber für die Erstellung und Verbreitung der jeweiligen Ausgabe von small-cap-news handelte im Interesse des Emittenten der besprochenen Wertpapiere (bzw. eines Aktionärs des besprochenen Unternehmens). Aktien von Dynasty Gold .. sind im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Small Cap News oder der GCM Global Capital Management GmbH oder verbundenen Unternehmen. Eine Vergütung für diese Meldung ist erfolgt.

Aussender . GCM Capital Gmbh : www.small-cap-news.de

