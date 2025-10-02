GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im zweiten Halbjahr dürfte im unverändert schwierigen Umfeld etwa dem des ersten entsprechen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers. Adyen habe aber ausreichend zurückhaltend kommuniziert, sodass positive Überraschungen wahrscheinlicher seien als Enttäuschungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,31 % und einem Kurs von 1.439EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:22 Uhr) gehandelt.
