GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im zweiten Halbjahr dürfte im unverändert schwierigen Umfeld etwa dem des ersten entsprechen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers. Adyen habe aber ausreichend zurückhaltend kommuniziert, sodass positive Überraschungen wahrscheinlicher seien als Enttäuschungen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,31 % und einem Kurs von 1.439EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2100

Kursziel alt: 2200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

