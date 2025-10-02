GOLDMAN SACHS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15013 auf 15163 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet damit, dass die Quartalsergebnisse des Pharmakonzerns den Konsens bestätigen. Er geht am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht am 6. November zudem von einer Bekräftigung der Jahresziele aus./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 143,8EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 151,63
Kursziel alt: 150,13
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
