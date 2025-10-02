    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Tunnel unter dem Fehmarnsund kostet mehr als zwei Milliarden

    • Tunnel unter Fehmarnsund wird teurer: 2,306 Mrd. Euro
    • Kostensteigerung durch höhere Stahlpreise und Baukosten
    • Alte Brücke bleibt, neuer Tunnel soll Nadelöhr verhindern

    FEHMARN (dpa-AFX) - Der geplante Tunnel unter dem Fehmarnsund wird deutlich teurer als ursprünglich geplant. Derzeit würden die Kosten für die Fehmarnsundquerung (Schiene & Straße) mit 2,306 Milliarden Euro kalkuliert, sagte ein Sprecher der Infrastrukturgesellschaft Deges.

    Zur Begründung verwies er auf deutlich gestiegene Preise beispielsweise für Stahl. Von den Projektkosten entfallen 54,5 Prozent auf die Straßenquerung und 45,5 Prozent auf die Bahn. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" berichtet.

    Die alte Brücke über den Fehmarnsund wird den Verkehr des Ostseetunnels nicht bewältigen. Im Zuge des Ausbaus der sogenannten Hinterlandanbindung auf deutscher Seite soll ein Tunnel zwischen Fehmarn und dem deutschen Festland die aus den 1960er Jahren stammende Fehmarnsundbrücke ersetzen. Das soll verhindern, das auf Fehmarn ein Nadelöhr entsteht.

    Kosten

    Ursprünglich hatte die Bahn die Kosten für den Ersatzbau am Fehmarnsund mit 714 Millionen Euro beziffert. Die Sundbrücke soll für Fußgänger, Radfahrer und langsame Fahrzeuge erhalten bleiben.

    Dänemark baut bereits an einem 18 Kilometer langen Straßen- und Eisenbahntunnel zwischen der dänischen Insel Lolland und Fehmarn. Die dänische Projektgesellschaft der geplanten Fehmarnbeltquerung erklärte im September jedoch, dass sie mit einer Verzögerung bei der Eröffnung des Milliardenprojekts rechne. Die Fertigstellung des Spezialschiffs "Ivy" zum Absenken von Tunnelelementen habe sich so stark verzögert, dass es schwierig sein werde, das Ziel einer Eröffnung im Jahr 2029 zu erreichen./akl/DP/men






