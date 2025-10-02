XTB-Szenario
Würden Sie die Deutsche Bahn Aktie kaufen? (FOTO)
Berlin (ots) - Was wäre, wenn die Deutsche Bahn an der Börse wäre? Der
Online-Broker XTB entwirft ein Szenario für die neue Bahnchefin - ob sich der
breite Unmut über die Bahn auch an am Aktienmarkt widerspiegeln würde.
Ein Marktkommentar von Jens Klatt, Analyst beim Online-Broker XTB
Die Deutsche Bahn (DB) ist auf der Suche nach einem neuen CEO fündig geworden,
es wird Evelyn Palla . Sie hat vor allem der allgemeinen Missstimmung gegen die
Bahn entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund haben wir bei XTB uns als Broker
gefragt: Was wäre, wenn die Deutsche Bahn an der Börse wäre? Wie hoch wäre die
Deutsche Bahn dort warum bewertet? Welchen Kursverlauf dürfte die Aktie
ausgehend von den Hiobsbotschaften der vergangenen 5 Jahre genommen haben? Und
wie könnte eine Strategie von Evelyn Palla aussehen, die Investoren bzw.
Aktionäre bei der Stange hielte und die Investoren bei der Aktie zugreifen
ließe? Und würde sich die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber der Bahn auch
am Aktienmarkt widerspiegeln?
Hypothetische Börsennotierung der Deutschen Bahn: Bewertung, Kursverlauf und
Strategie
Zuerst zur Personalie: Evelyn Palla wurde am 23. September 2025 vom Aufsichtsrat
der DB mit 12 zu 8 Stimmen zur neuen Konzernchefin gewählt und tritt ihr Amt ab
dem 1. Oktober 2025 an. Als erste Frau in dieser Position bringt sie Erfahrung
aus dem DB-Regio-Bereich (seit 2022) sowie einen Hintergrund bei Infineon und
sogar eine Maschinistenlizenz mit - eine Südtirolerin mit internationalem Flair,
die sich mit der kriselnden Bahn nun Herausforderungen wie Pünktlichkeitsmängeln
und hohen Schulden stellen muss. Ihre Ernennung wird neutral bis hoffnungsvoll
diskutiert, mit Fokus auf ihre Herkunft und die enormen Aufgaben.
Wie gesagt, die DB ist derzeit nicht börsennotiert ist - und als staatliches
Unternehmen ist ein Börsengang auch nicht geplant. Es ist trotzdem interessant,
eine hypothetische Börsennotierung zu bewerten. Um zu einer solchen Bewertung zu
gelangen, wollen wir auf die aktuellen Finanzkennzahlen der DB und vergleichbare
börsennotierte Eisenbahnunternehmen (z. B. aus den USA wie Union Pacific oder
Kanadas CN Rail) blicken. Was zudem maßgeblich die Bewertung beeinflussen
dürfte, ist, dass die DB hoch verschuldet und operativ belastet ist, was eine
Beurteilung erschwert. Börsianer würden bei solch einem Unternehmen von einer
sogenannten "Value Trap" mit hohem Risiko sprechen.
Hypothetische Bewertung: Wie teuer wäre die DB an der Börse?
Eine Börsenbewertung der DB würde primär auf "Multiples-Methoden" beruhen, die
gängig für kapitalintensive Branchen wie den Schienenverkehr sind. Die
