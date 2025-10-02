Würden Sie die Deutsche Bahn Aktie kaufen? (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXTB Spolka Akcyjna AktievorwärtsNachrichten zu XTB Spolka Akcyjna

    Berlin (ots) - Was wäre, wenn die Deutsche Bahn an der Börse wäre? Der
    Online-Broker XTB entwirft ein Szenario für die neue Bahnchefin - ob sich der
    breite Unmut über die Bahn auch an am Aktienmarkt widerspiegeln würde.

    Ein Marktkommentar von Jens Klatt, Analyst beim Online-Broker XTB

    Die Deutsche Bahn (DB) ist auf der Suche nach einem neuen CEO fündig geworden,
    es wird Evelyn Palla . Sie hat vor allem der allgemeinen Missstimmung gegen die
    Bahn entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund haben wir bei XTB uns als Broker
    gefragt: Was wäre, wenn die Deutsche Bahn an der Börse wäre? Wie hoch wäre die
    Deutsche Bahn dort warum bewertet? Welchen Kursverlauf dürfte die Aktie
    ausgehend von den Hiobsbotschaften der vergangenen 5 Jahre genommen haben? Und
    wie könnte eine Strategie von Evelyn Palla aussehen, die Investoren bzw.
    Aktionäre bei der Stange hielte und die Investoren bei der Aktie zugreifen
    ließe? Und würde sich die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber der Bahn auch
    am Aktienmarkt widerspiegeln?

    Hypothetische Börsennotierung der Deutschen Bahn: Bewertung, Kursverlauf und
    Strategie

    Zuerst zur Personalie: Evelyn Palla wurde am 23. September 2025 vom Aufsichtsrat
    der DB mit 12 zu 8 Stimmen zur neuen Konzernchefin gewählt und tritt ihr Amt ab
    dem 1. Oktober 2025 an. Als erste Frau in dieser Position bringt sie Erfahrung
    aus dem DB-Regio-Bereich (seit 2022) sowie einen Hintergrund bei Infineon und
    sogar eine Maschinistenlizenz mit - eine Südtirolerin mit internationalem Flair,
    die sich mit der kriselnden Bahn nun Herausforderungen wie Pünktlichkeitsmängeln
    und hohen Schulden stellen muss. Ihre Ernennung wird neutral bis hoffnungsvoll
    diskutiert, mit Fokus auf ihre Herkunft und die enormen Aufgaben.

    Wie gesagt, die DB ist derzeit nicht börsennotiert ist - und als staatliches
    Unternehmen ist ein Börsengang auch nicht geplant. Es ist trotzdem interessant,
    eine hypothetische Börsennotierung zu bewerten. Um zu einer solchen Bewertung zu
    gelangen, wollen wir auf die aktuellen Finanzkennzahlen der DB und vergleichbare
    börsennotierte Eisenbahnunternehmen (z. B. aus den USA wie Union Pacific oder
    Kanadas CN Rail) blicken. Was zudem maßgeblich die Bewertung beeinflussen
    dürfte, ist, dass die DB hoch verschuldet und operativ belastet ist, was eine
    Beurteilung erschwert. Börsianer würden bei solch einem Unternehmen von einer
    sogenannten "Value Trap" mit hohem Risiko sprechen.

    Hypothetische Bewertung: Wie teuer wäre die DB an der Börse?

    Eine Börsenbewertung der DB würde primär auf "Multiples-Methoden" beruhen, die
    gängig für kapitalintensive Branchen wie den Schienenverkehr sind. Die
