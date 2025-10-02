Daldrup & Söhne - Aktie vor Ausbruchsignal?

Als Plusvisionen vor fast genau einem Monat über Daldrup & Söhne berichtete, bewegte sich die Aktie noch recht deutlich unter der Widerstandslinie bei 14,50 Euro. Inzwischen wagte das Papier des Spezialbohrunternehmens den Blick darüber. Das könnte der Auftakt zu einem charttechnischen Ausbruch nach oben werden. Weiterlesen