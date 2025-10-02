    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaldrup & Soehne AktievorwärtsNachrichten zu Daldrup & Soehne

    Plusvisionen-Analyse

    Daldrup & Söhne - Aktie vor Ausbruchsignal?

    Das Spezialbohrungsunternehmen Daldrup & Söhne blickt optimistisch in die Zukunft. Im Chart ergeben sich hoffnungsvolle Signale.

    Als Plusvisionen vor fast genau einem Monat über Daldrup & Söhne berichtete, bewegte sich die Aktie noch recht deutlich unter der Widerstandslinie bei 14,50 Euro. Inzwischen wagte das Papier des Spezialbohrunternehmens den Blick darüber. Das könnte der Auftakt zu einem charttechnischen Ausbruch nach oben werden. Weiterlesen

    Autor
    Thomas Schumm
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Verfasst von Thomas Schumm
