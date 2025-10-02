    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Klagenfurt Airport öffnet Flächen für zukunftsorientierte Projekte - Europaweite Ausschreibungen gestartet

    Klagenfurt (ots) - Der Flughafen Klagenfurt startet umfassende europaweite
    Ausschreibungen zur Entwicklung von über 420.000 Quadratmetern hochwertiger
    Flächen auf dem Flughafenareal. Ziel ist die Ansiedlung zukunftsweisender
    Projekte, die den Standort wirtschaftlich stärken und strategisch
    weiterentwickeln.

    Der Flughafen Klagenfurt versteht sich als integraler Bestandteil der regionalen
    Infrastruktur und als Katalysator für wirtschaftliche Innovationen und als
    Partner für die Tourismusregion Kärnten. Der Flughafen trägt maßgeblich zur
    wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.

    Des Weiteren verfügt er über großflächige, nicht betriebsnotwendige Flächen, die
    große Potentiale für Investitionen an einem internationalen Verkehrsflughafen
    bieten. Die Entwicklung dieser Areale mit einer möglichen Anbindung an eine
    Start- und Landebahn stellen in Mitteleuropa eine Seltenheit dar. Zusätzliche
    Attraktivität gewinnen die Flächen durch die unmittelbare Nähe zur Kärntner
    Landeshauptstadt, einer direkten Autobahnanbindung (A2) sowie eines möglichen
    Bahnanschlusses.

    Konkret sollen Flächen im Süden, Norden und Südosten des Flughafenareals im
    Ausmaß von insgesamt über 420.000 m² verwertet werden. Um maximale Transparenz
    und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, werden die zur Verfügung stehenden
    Flächen europaweit ausgeschrieben.

    Im Zuge dieser Verfahren werden sowohl Flächen mit konkreten Nutzungen, wie für
    einen Supermarkt und ein Hotel, als auch großflächige Liegenschaften zur
    Entwicklung und langfristigen Nutzung vergeben. Die Liegenschaften verbleiben
    dabei im Eigentum der Flughafenbetriebsgesellschaft.

    Der Flughafen Klagenfurt positioniert sich mit diesen Ausschreibungen somit
    neben seiner Funktion als Infrastrukturbetreiber auch als Impulsgeber für die
    Region und bietet eine einmalige Chance zur Stärkung des Standorts sowie der
    Realisierung neuer und zukunftsweisender Projekte auf bisher ungenützten
    Flächen.

    Pressekontakt:

    Kärntner Flughafen BetriebsgmbH
    Barbara Schmoczer-Kuchling
    Telefon: +43 463 41500 226
    E-Mail: mailto:b.schmoczer-kuchling@klu-airport.at
    Website: https://www.klagenfurt-airport.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181131/6129974
    OTS: Flughafen Klagenfurt




    Verfasst von news aktuell
