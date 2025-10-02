Klagenfurt Airport öffnet Flächen für zukunftsorientierte Projekte - Europaweite Ausschreibungen gestartet

Klagenfurt (ots) - Der Flughafen Klagenfurt startet umfassende europaweite

Ausschreibungen zur Entwicklung von über 420.000 Quadratmetern hochwertiger

Flächen auf dem Flughafenareal. Ziel ist die Ansiedlung zukunftsweisender

Projekte, die den Standort wirtschaftlich stärken und strategisch

weiterentwickeln.



Der Flughafen Klagenfurt versteht sich als integraler Bestandteil der regionalen

Infrastruktur und als Katalysator für wirtschaftliche Innovationen und als

Partner für die Tourismusregion Kärnten. Der Flughafen trägt maßgeblich zur

wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.





Des Weiteren verfügt er über großflächige, nicht betriebsnotwendige Flächen, die

große Potentiale für Investitionen an einem internationalen Verkehrsflughafen

bieten. Die Entwicklung dieser Areale mit einer möglichen Anbindung an eine

Start- und Landebahn stellen in Mitteleuropa eine Seltenheit dar. Zusätzliche

Attraktivität gewinnen die Flächen durch die unmittelbare Nähe zur Kärntner

Landeshauptstadt, einer direkten Autobahnanbindung (A2) sowie eines möglichen

Bahnanschlusses.



Konkret sollen Flächen im Süden, Norden und Südosten des Flughafenareals im

Ausmaß von insgesamt über 420.000 m² verwertet werden. Um maximale Transparenz

und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, werden die zur Verfügung stehenden

Flächen europaweit ausgeschrieben.



Im Zuge dieser Verfahren werden sowohl Flächen mit konkreten Nutzungen, wie für

einen Supermarkt und ein Hotel, als auch großflächige Liegenschaften zur

Entwicklung und langfristigen Nutzung vergeben. Die Liegenschaften verbleiben

dabei im Eigentum der Flughafenbetriebsgesellschaft.



Der Flughafen Klagenfurt positioniert sich mit diesen Ausschreibungen somit

neben seiner Funktion als Infrastrukturbetreiber auch als Impulsgeber für die

Region und bietet eine einmalige Chance zur Stärkung des Standorts sowie der

Realisierung neuer und zukunftsweisender Projekte auf bisher ungenützten

Flächen.



Pressekontakt:



Kärntner Flughafen BetriebsgmbH

Barbara Schmoczer-Kuchling

Telefon: +43 463 41500 226

E-Mail: mailto:b.schmoczer-kuchling@klu-airport.at

Website: https://www.klagenfurt-airport.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181131/6129974

OTS: Flughafen Klagenfurt







