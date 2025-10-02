Klagenfurt Airport öffnet Flächen für zukunftsorientierte Projekte - Europaweite Ausschreibungen gestartet
Klagenfurt (ots) - Der Flughafen Klagenfurt startet umfassende europaweite
Ausschreibungen zur Entwicklung von über 420.000 Quadratmetern hochwertiger
Flächen auf dem Flughafenareal. Ziel ist die Ansiedlung zukunftsweisender
Projekte, die den Standort wirtschaftlich stärken und strategisch
weiterentwickeln.
Der Flughafen Klagenfurt versteht sich als integraler Bestandteil der regionalen
Infrastruktur und als Katalysator für wirtschaftliche Innovationen und als
Partner für die Tourismusregion Kärnten. Der Flughafen trägt maßgeblich zur
wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.
Ausschreibungen zur Entwicklung von über 420.000 Quadratmetern hochwertiger
Flächen auf dem Flughafenareal. Ziel ist die Ansiedlung zukunftsweisender
Projekte, die den Standort wirtschaftlich stärken und strategisch
weiterentwickeln.
Der Flughafen Klagenfurt versteht sich als integraler Bestandteil der regionalen
Infrastruktur und als Katalysator für wirtschaftliche Innovationen und als
Partner für die Tourismusregion Kärnten. Der Flughafen trägt maßgeblich zur
wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.
Des Weiteren verfügt er über großflächige, nicht betriebsnotwendige Flächen, die
große Potentiale für Investitionen an einem internationalen Verkehrsflughafen
bieten. Die Entwicklung dieser Areale mit einer möglichen Anbindung an eine
Start- und Landebahn stellen in Mitteleuropa eine Seltenheit dar. Zusätzliche
Attraktivität gewinnen die Flächen durch die unmittelbare Nähe zur Kärntner
Landeshauptstadt, einer direkten Autobahnanbindung (A2) sowie eines möglichen
Bahnanschlusses.
Konkret sollen Flächen im Süden, Norden und Südosten des Flughafenareals im
Ausmaß von insgesamt über 420.000 m² verwertet werden. Um maximale Transparenz
und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, werden die zur Verfügung stehenden
Flächen europaweit ausgeschrieben.
Im Zuge dieser Verfahren werden sowohl Flächen mit konkreten Nutzungen, wie für
einen Supermarkt und ein Hotel, als auch großflächige Liegenschaften zur
Entwicklung und langfristigen Nutzung vergeben. Die Liegenschaften verbleiben
dabei im Eigentum der Flughafenbetriebsgesellschaft.
Der Flughafen Klagenfurt positioniert sich mit diesen Ausschreibungen somit
neben seiner Funktion als Infrastrukturbetreiber auch als Impulsgeber für die
Region und bietet eine einmalige Chance zur Stärkung des Standorts sowie der
Realisierung neuer und zukunftsweisender Projekte auf bisher ungenützten
Flächen.
Pressekontakt:
Kärntner Flughafen BetriebsgmbH
Barbara Schmoczer-Kuchling
Telefon: +43 463 41500 226
E-Mail: mailto:b.schmoczer-kuchling@klu-airport.at
Website: https://www.klagenfurt-airport.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181131/6129974
OTS: Flughafen Klagenfurt
große Potentiale für Investitionen an einem internationalen Verkehrsflughafen
bieten. Die Entwicklung dieser Areale mit einer möglichen Anbindung an eine
Start- und Landebahn stellen in Mitteleuropa eine Seltenheit dar. Zusätzliche
Attraktivität gewinnen die Flächen durch die unmittelbare Nähe zur Kärntner
Landeshauptstadt, einer direkten Autobahnanbindung (A2) sowie eines möglichen
Bahnanschlusses.
Konkret sollen Flächen im Süden, Norden und Südosten des Flughafenareals im
Ausmaß von insgesamt über 420.000 m² verwertet werden. Um maximale Transparenz
und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, werden die zur Verfügung stehenden
Flächen europaweit ausgeschrieben.
Im Zuge dieser Verfahren werden sowohl Flächen mit konkreten Nutzungen, wie für
einen Supermarkt und ein Hotel, als auch großflächige Liegenschaften zur
Entwicklung und langfristigen Nutzung vergeben. Die Liegenschaften verbleiben
dabei im Eigentum der Flughafenbetriebsgesellschaft.
Der Flughafen Klagenfurt positioniert sich mit diesen Ausschreibungen somit
neben seiner Funktion als Infrastrukturbetreiber auch als Impulsgeber für die
Region und bietet eine einmalige Chance zur Stärkung des Standorts sowie der
Realisierung neuer und zukunftsweisender Projekte auf bisher ungenützten
Flächen.
Pressekontakt:
Kärntner Flughafen BetriebsgmbH
Barbara Schmoczer-Kuchling
Telefon: +43 463 41500 226
E-Mail: mailto:b.schmoczer-kuchling@klu-airport.at
Website: https://www.klagenfurt-airport.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181131/6129974
OTS: Flughafen Klagenfurt
Autor folgen