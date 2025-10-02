Argyle Resources Corp. gibt Update zu Bohrungen im REE-Projekt Clay Howells

Calgary – 2. Oktober 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seinem laufenden Diamantkern-Bohrprogramm auf dem Seltenerdprojekt (REE-Projekt) Clay Howells im Nordwesten Ontarios bekanntgeben zu können.

Im Rahmen des Programms wurden bereits vier Bohrlöcher niedergebracht, das fünfte ist derzeit in Arbeit. Ein bedeutendes Highlight ist die Entdeckung eines 5,9 Meter langen Abschnitts mit Magnetit-geschichtetem Karbonatit in Bohrloch CH-25-04. Diese Entdeckung ist besonders vielversprechend, da die vorläufige Analyse das Vorhandensein eines hochgradigen Seltenerdsystems (REE-Systems) bestätigt und damit das Potenzial der Liegenschaft untermauert. Das Unternehmen knüpft aktiv an diesen Erfolg an, indem es die aktuelle Bohrung CH-25-05 im Gebiet derselben magnetischen Anomalie durchführt.

Fortschritt der Diamantkernbohrungen

In der vergangenen Woche vom 21. bis 29. September hat Argyle bei seinem Bohrprogramm bedeutende Fortschritte erzielt. Es wurden insgesamt 1.231 Meter gebohrt, was einem Durchschnitt von 102,6 Metern pro Tag entspricht. Die Bohrungen kommen wie geplant voran, wobei im Bohrloch CH-25-05 (2025-AR-001) derzeit 267 von geplanten 300 Metern erreicht sind. Dieser stetige Fortschritt gibt uns die Gewissheit, dass wir mit unserem Bohrplan auf Kurs sind. Es wird erwartet, dass die Bohrungen in Kürze abgeschlossen werden. Anschließend wird das nächste geplante Bohrloch, 2025-AR-006-b, in Angriff genommen.

Zusammenfassung der wichtigsten Bohrergebnisse

Signifikante Mineralisierung in Bohrloch CH-25-04: Ein bemerkenswerter Abschnitt mit Magnetit-geschichtetem Karbonatit wurde zwischen 165,25 und 171,15 Metern (in einem 5,9 Meter langen Abschnitt) gefunden.

Die Ergebnisse der Clay-Howells-Bohrungen der vergangenen Woche waren ermutigend. In Bohrloch CH-25-04 stieß das Team zwischen 165 und 171 Metern auf eine magnetitreiche Karbonatitzone, eine Gesteinsart, die bekanntermaßen Seltene Erden enthält. Mobile XRF-Messungen bestätigten das Vorhandensein von Cer, Lanthan, Neodym und Praseodym. Damit ist dieser Abschnitt einer der vielversprechendsten, die im Rahmen des Programms bisher gefunden wurden. Die aktuelle Bohrung CH-25-05 hat derzeit 267 Meter der geplanten Tiefe von 300 Metern erreicht und hauptsächlich rosa und grauen Syenit nachgewiesen. Zwar wurde in diesem Bohrloch noch kein Karbonatit gefunden, doch aufgrund seiner Nähe zu CH-25-04 bleibt es ein Ziel von hoher Priorität. Nachstehend finden Sie die Ergebnisse dieser Woche: