    Beim Vermögensaufbau ist eigene Initiative gefragt (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Gen Z könnte - angetrieben von digitalen Innovationen, neuen
    Arbeitsmodellen und Erbschaften der Babyboomer-Jahrgänge - laut
    Vermögensforschern einmal die reichste Generation aller Zeiten werden. Noch ist
    es aber nicht so weit: Das Institut der deutschen Wirtschaft spricht in seinem
    Kurzbericht von Juli dieses Jahres von gerade einmal 17.300 Euro
    Haushalts-Nettovermögen, die im Jahr 2023 reichten, um zur vermögensreicheren
    Hälfte dieser Gruppe zu gehören.

    Laut einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage wünschen sich 82 Prozent der
    unter 29-jährigen Mieterinnen und Mieter ein eigenes Zuhause. "Wohneigentum ist
    für junge Menschen ein klar formuliertes Lebensziel", bestätigt auch
    LBS-Finanzierungsexperte Klaus Schmitz. Viele von ihnen kämpfen jedoch mit
    steigenden Mieten, anhaltender Inflation und spätem Berufseinstieg. "Die
    Herausforderungen sind real. Deshalb sollten sie die Chance ergreifen und selbst
    aktiv Eigenkapital aufbauen. Das sichert der Gen Z den entscheidenden Vorsprung
    beim Immobilienerwerb. Wer früh spart, wohnt später besser - das gilt heute mehr
    denn je", so Schmitz.

    Bausparen als Schlüssel zum Eigenheim

    Bausparen ist nach wie vor ein bewährter und verlässlicher Weg, um dieses Ziel
    zu erreichen, insbesondere für junge Menschen: Zuerst wird über mehrere Jahre
    regelmäßig, konsequent und systematisch Eigenkapital angespart. Ist eine
    bestimmte Mindestsparsumme erreicht und der Bausparvertrag zuteilungsreif, kann
    ein fest vereinbartes Bauspardarlehen abgerufen werden - zu einem Zinssatz, der
    bereits bei Vertragsabschluss feststeht.

    Das bedeutet zweierlei: Wer heute einen Bausparvertrag abschließt, sichert sich
    gegen künftige Zinsanstiege ab - gerade für junge Menschen, die sicher planen
    wollen, ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Baukrediten. Das
    angesparte Bausparguthaben bietet eine stabile Basis für den Erwerb der eigenen
    Immobilie und ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Baufinanzierung.
    Mit einem frühzeitig gestarteten Bausparvertrag lässt sich der empfohlene
    Eigenkapitalanteil von 20 bis 30 Prozent effektiv aufbauen. Zusätzlich gibt es
    staatliche Förderungen, die diesen Prozess unterstützen.

    Attraktive staatliche Förderung - speziell für junge Menschen

    Bausparen wird gezielt gefördert, das ist vor allem für junge Menschen
    attraktiv. Unter bestimmten Bedingungen können Bausparer beispielsweise die
    Wohnungsbauprämie erhalten: Für alle ab 16 Jahren mit einem zu versteuernden
    Einkommen bis 35.000 Euro (Alleinstehende) bzw. 70.000 Euro (Verheiratete) gibt
    es zehn Prozent extra auf die eigenen Sparleistungen von maximal 700 Euro
    (Alleinstehende) bzw. 1.400 Euro (Verheiratete) pro Jahr.

    Bei der Arbeitnehmersparzulage zahlt der Staat auf die vermögenswirksamen
    Leistungen (VL) des Arbeitgebers noch einmal jährlich neun Prozent auf die
    Einzahlungen bis zu einer Höhe von maximal 470 Euro bei Alleinstehenden bzw. 940
    Euro bei Verheirateten. Die Einkommensgrenzen liegen hier bei 40.000 Euro bzw.
    80.000 Euro. Gerade Berufseinsteiger können oft doppelt profitieren: durch
    Arbeitgeberleistungen und staatliche Zulagen.

    Tipp: Regionale Förderprogramme von Land und Kommunen helfen zusätzlich

    Neben den bundesweiten Förderungen bieten viele Länder und Kommunen zusätzliche
    Hilfen - auch speziell für junge Käuferinnen und Käufer. Ein Blick auf die
    Website der jeweiligen Landesförderbank oder der Stadtverwaltung lohnt sich also
    - viele Programme werden direkt oder in Kombination mit einem Bausparvertrag
    angeboten. Städte und Gemeinden vergeben zudem Baugrundstücke zu
    Sonderkonditionen oder bieten eigene Förderprogramme, etwa Zuschüsse beim
    Ersterwerb oder zinslose Darlehen für junge Familien oder Menschen unter 35
    Jahren.

