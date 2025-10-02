Beim Vermögensaufbau ist eigene Initiative gefragt (FOTO)

Berlin (ots) - Die Gen Z könnte - angetrieben von digitalen Innovationen, neuen

Arbeitsmodellen und Erbschaften der Babyboomer-Jahrgänge - laut

Vermögensforschern einmal die reichste Generation aller Zeiten werden. Noch ist

es aber nicht so weit: Das Institut der deutschen Wirtschaft spricht in seinem

Kurzbericht von Juli dieses Jahres von gerade einmal 17.300 Euro

Haushalts-Nettovermögen, die im Jahr 2023 reichten, um zur vermögensreicheren

Hälfte dieser Gruppe zu gehören.



Laut einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage wünschen sich 82 Prozent der

unter 29-jährigen Mieterinnen und Mieter ein eigenes Zuhause. "Wohneigentum ist

für junge Menschen ein klar formuliertes Lebensziel", bestätigt auch

LBS-Finanzierungsexperte Klaus Schmitz. Viele von ihnen kämpfen jedoch mit

steigenden Mieten, anhaltender Inflation und spätem Berufseinstieg. "Die

Herausforderungen sind real. Deshalb sollten sie die Chance ergreifen und selbst

aktiv Eigenkapital aufbauen. Das sichert der Gen Z den entscheidenden Vorsprung

beim Immobilienerwerb. Wer früh spart, wohnt später besser - das gilt heute mehr

denn je", so Schmitz.





Bausparen als Schlüssel zum Eigenheim



Bausparen ist nach wie vor ein bewährter und verlässlicher Weg, um dieses Ziel

zu erreichen, insbesondere für junge Menschen: Zuerst wird über mehrere Jahre

regelmäßig, konsequent und systematisch Eigenkapital angespart. Ist eine

bestimmte Mindestsparsumme erreicht und der Bausparvertrag zuteilungsreif, kann

ein fest vereinbartes Bauspardarlehen abgerufen werden - zu einem Zinssatz, der

bereits bei Vertragsabschluss feststeht.



Das bedeutet zweierlei: Wer heute einen Bausparvertrag abschließt, sichert sich

gegen künftige Zinsanstiege ab - gerade für junge Menschen, die sicher planen

wollen, ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Baukrediten. Das

angesparte Bausparguthaben bietet eine stabile Basis für den Erwerb der eigenen

Immobilie und ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Baufinanzierung.

Mit einem frühzeitig gestarteten Bausparvertrag lässt sich der empfohlene

Eigenkapitalanteil von 20 bis 30 Prozent effektiv aufbauen. Zusätzlich gibt es

staatliche Förderungen, die diesen Prozess unterstützen.



Attraktive staatliche Förderung - speziell für junge Menschen



Bausparen wird gezielt gefördert, das ist vor allem für junge Menschen

attraktiv. Unter bestimmten Bedingungen können Bausparer beispielsweise die

Wohnungsbauprämie erhalten: Für alle ab 16 Jahren mit einem zu versteuernden

Einkommen bis 35.000 Euro (Alleinstehende) bzw. 70.000 Euro (Verheiratete) gibt

es zehn Prozent extra auf die eigenen Sparleistungen von maximal 700 Euro

(Alleinstehende) bzw. 1.400 Euro (Verheiratete) pro Jahr.



Bei der Arbeitnehmersparzulage zahlt der Staat auf die vermögenswirksamen

Leistungen (VL) des Arbeitgebers noch einmal jährlich neun Prozent auf die

Einzahlungen bis zu einer Höhe von maximal 470 Euro bei Alleinstehenden bzw. 940

Euro bei Verheirateten. Die Einkommensgrenzen liegen hier bei 40.000 Euro bzw.

80.000 Euro. Gerade Berufseinsteiger können oft doppelt profitieren: durch

Arbeitgeberleistungen und staatliche Zulagen.



Tipp: Regionale Förderprogramme von Land und Kommunen helfen zusätzlich



Neben den bundesweiten Förderungen bieten viele Länder und Kommunen zusätzliche

Hilfen - auch speziell für junge Käuferinnen und Käufer. Ein Blick auf die

Website der jeweiligen Landesförderbank oder der Stadtverwaltung lohnt sich also

- viele Programme werden direkt oder in Kombination mit einem Bausparvertrag

angeboten. Städte und Gemeinden vergeben zudem Baugrundstücke zu

Sonderkonditionen oder bieten eigene Förderprogramme, etwa Zuschüsse beim

Ersterwerb oder zinslose Darlehen für junge Familien oder Menschen unter 35

Jahren.



