    Besonders beachtet!

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie startet durch - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie bisher um +13,05 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie startet durch - 02.10.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    FICO ist ein führender Anbieter von Kreditbewertungssystemen, bekannt für den FICO Score, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Experian, Equifax und TransUnion.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Mit einer Performance von +13,05 % konnte die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) in den letzten drei Monaten Verluste von -14,60 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,51 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,41 %
    1 Monat +2,52 %
    3 Monate -14,60 %
    1 Jahr -22,98 %

    Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

    Es gibt 24 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,55 Mrd.EUR wert.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    FICO (Fair Isaac Corporation)

    +11,59 %
    +0,95 %
    +2,20 %
    -15,84 %
    -23,67 %
    +4.576,74 %
    ISIN:US3032501047WKN:873369



