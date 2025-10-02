Historischer Rekord: Er ist der reichste Mensch aller Zeiten!

Mit einem Anteil von über zwölf Prozent an Tesla , das derzeit mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet wird, besitzt Musk etwa 191 Milliarden US-Dollar an Tesla-Aktien. Zusätzlich hält er 42 Prozent an SpaceX, was weitere 168 Milliarden US-Dollar ausmacht. Trotz aktueller Absatzprobleme beim US-Autobauer, insbesondere einem Verkaufsrückgang von 22 Prozent in Europa, stieg der Aktienkurs aufgrund eines milliardenschweren Aktienkaufs durch Musk stark an. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen legte die Tesla-Aktie um etwa 33 Prozent zu.

Elon Musk hat als erster Mensch ein Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar erreicht und damit John D. Rockefeller überholt. Laut Forbes wurde dieser Meilenstein durch einen Anstieg des Tesla-Aktienkurses ermöglicht, was Musks Vermögen um etwa neun Milliarden US-Dollar steigerte.

Musks Vermögen entspricht nun etwa 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA, was ihn zum reichsten Menschen aller Zeiten im Verhältnis zum nationalen Wirtschaftswachstum macht. Zum Vergleich: John D. Rockefellers Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 1937 entsprach etwa 1,5 Prozent des damaligen BIP. Aktuell liegt das US-BIP bei rund 30,49 Billionen US-Dollar, was Musks Vermögen im Verhältnis leicht über Rockefellers einstuft.

Trotz seines enormen Reichtums könnte Musk in Zukunft Schwierigkeiten haben, mit Unternehmen wie OpenAI zu konkurrieren, deren Bewertung kürzlich auf 500 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Analysten warnen, dass Musks Unternehmen, insbesondere xAI, möglicherweise nicht über ausreichendes Kapital verfügen, um mit den führenden KI-Unternehmen mitzuhalten. xAI, das Musk als Antwort auf OpenAI gegründet hat, wird derzeit auf 75 Milliarden US-Dollar geschätzt, und es gibt Berichte über eine mögliche Kapitalerhöhung auf 200 Milliarden US-Dollar.

Neben xAI ist SpaceX ein weiteres bedeutendes Standbein von Musk. Das Unternehmen, das er 2002 gründete, ist führend in der Entwicklung von Raumfahrttechnologien und hat kürzlich eine Bewertung von etwa 400 Milliarden US-Dollar erreicht. SpaceX plant, im kommenden Jahr fünf unbemannte Raumschiffe zum Mars zu schicken, was die Ambitionen des Unternehmens unterstreicht.

Trotz seines beeindruckenden Vermögens bleibt Muskss Fähigkeit, mit den führenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz zu konkurrieren, fraglich. Analysten betonen, dass der Erfolg im KI-Wettlauf nicht nur von finanziellen Mitteln abhängt, sondern auch von technologischer Innovation und strategischen Partnerschaften. Ob Muskss Unternehmen in der Lage sind, mit OpenAI und anderen Branchenführern mitzuhalten, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

