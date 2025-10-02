Fortuna erweitert Präsenz in Westafrika und geht Explorationsallianz mit DeSoto Resources in Guinea ein

-) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Grundsatzvereinbarung (Heads of Agreement, HOA) mit DeSoto Resources Limited, einem in Australien notierten Goldexplorationsunternehmen, unterzeichnet hat, um eine Explorationsallianz und ein Joint Venture im vielversprechenden Siguiri-Becken in Guinea zu gründen.

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, kommentierte: „Das Siguiri-Becken in Guinea hat das Potenzial für Goldvorkommen in Millionen-Unzen-Größe in einem Land mit langer Bergbaugeschichte gezeigt. Diese Vereinbarung mit DeSoto verschafft Fortuna einen hervorragenden Einstieg in diese vielversprechende Region und Zugang zu einem hochqualifizierten und erfahrenen Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Entdeckungen in Westafrika.“

Wichtige Vertragsbedingungen

- Die verbindliche HOA begründet eine Explorationsallianz, um neue Genehmigungen in identifizierten Gebieten von Interesse zu beantragen und zu erwerben.

- Es wird ein neues Joint Venture-Unternehmen (JVCo) mit einem Vorstand von bis zu vier Direktoren gegründet, wobei jede Partei zwei Direktoren stellt und der Mehrheitspartner das entscheidende Stimmrecht hat.

- Projektentwicklungsphase: Ein Zeitraum von 36 Monaten, in dem der Schwerpunkt auf der Identifizierung von „Go-Projekten“ liegt, d. h. bedeutenden Entdeckungen, die eine weitere Entwicklung rechtfertigen.

- Joint-Venture-Phase: Sobald ein Go-Projekt vereinbart ist, wird JVCo in ein formelles Joint Venture übergehen, an dem Fortuna 70 Prozent und DeSoto 30 Prozent halten werden während Fortuna wird die Exploration bis zum späteren der folgenden Zeitpunkte allein finanzieren wird:

drei Jahre oder

kumulierte Ausgaben in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar für alle Go-Projekte

Über DeSoto Resources Limited

DeSoto Resources Limited ist ein in Australien börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Projektentwicklung in Guinea konzentriert. Die Gründer und das Managementteam von DeSoto können auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Exploration in Westafrika zurückblicken, darunter die Entdeckung des 5,4 Millionen Unzen schweren Bankan-Goldprojekts von Predictive Discovery.