Krypto-Treasury-Firmen – die "Berkshire Hathaways" der Blockchain

DATs sind börsennotierte Gesellschaften, die Kapital aufnehmen, um Kryptowährungen zu erwerben und auf ihren Bilanzen zu halten. Laut Watkins beläuft sich das verwaltete Vermögen dieser Unternehmen bereits auf rund 105 Milliarden US-Dollar – verteilt auf Bitcoin, Ether und andere große Token.

Ein neuer Bericht von Ryan Watkins, Mitgründer des Krypto-Investmenthauses Syncracy Capital zeigt, dass Digitale Asset-Treasury-Firmen (DATs) sich langfristig zu dominanten Wirtschaftsakteuren entwickeln könnten.

Diese Größenordnung sei bislang unterschätzt worden, so Watkins. "Ein kleiner Kreis solcher Firmen könnte zu dauerhaften Akteuren werden, die ihre Netzwerke nicht nur finanzieren, sondern auch mitgestalten", schrieb er.

Über den kurzfristigen Handel hinaus

Bislang konzentriere sich die öffentliche Wahrnehmung auf kurzfristige Faktoren wie Aufschläge zum Nettoinventarwert, neue Finanzierungsrunden oder die nächste Token-Allokation. Watkins sieht darin jedoch nur die Spitze des Eisbergs.

"Wir stellen uns ausgewählte DATs als börsennotierte Gegenstücke zu Krypto-Stiftungen vor – mit dem Unterschied, dass sie Kapital einsetzen, Geschäfte betreiben und aktiv an der Governance teilnehmen können", so der Analyst.

Weil einige DATs bereits bedeutende Teile des Token-Angebots halten, könnten ihre Bilanzen weit mehr als nur Tresore sein: Sie würden zu Steuerungsinstrumenten und Wachstumsmotoren innerhalb ihrer jeweiligen Ökosysteme.

Von Ethereum bis Solana: Token als Produktivkapital

Ein wesentlicher Unterschied liege laut Watkins in der Programmierbarkeit der Token. Während MicroStrategy mit seiner Bitcoin-only-Strategie lediglich auf die Wertentwicklung einer nicht-programmierbaren Währung setze, könnten DATs auf Plattformen wie Ethereum (ETH), Solana (SOL) oder Hyperliquid (HYPE) ihre Bestände aktiv nutzen.

Staking, Liquiditätsbereitstellung, Lending oder die Übernahme von Infrastruktur-Assets wie Validatoren und RPC-Knoten könnten Bilanzen produktiv machen und laufende Erträge sichern. Watkins vergleicht das Modell mit einer Mischung aus geschlossenen Fonds, REITs, Banken und dem Kompoundierungsansatz von Berkshire Hathaway.

"Der entscheidende Unterschied: Die Renditen fallen in Token pro Aktie an, nicht über Managementgebühren. Damit sind DATs direkter mit ihren Netzwerken verknüpft als traditionelle Asset Manager", so Watkins.

Chancen und Risiken

Watkins warnt jedoch, dass nicht alle DATs den Sprung schaffen werden. Viele der ersten Generation – "stark auf Finanzingenieurskunst, schwach auf operative Substanz" – könnten im Wettbewerb scheitern.

Der Markt dürfte von Konsolidierungen, riskanter Bilanzpolitik und innovativen, teilweise spekulativen Finanzierungsmodellen geprägt sein. Entscheidend für den Erfolg sei eine disziplinierte Kapitalallokation, kombiniert mit operativer Stärke.

"Die am besten geführten Firmen werden Cashflows in Token-Akkumulation, Produktentwicklung und Ökosystemwachstum reinvestieren. Langfristig könnten sie zu den Berkshire Hathaways ihrer Blockchains werden", so Watkins.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



