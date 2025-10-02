Europas Drohnenmauer: Rheinmetall & Saab wappnen sich gegen Putin

Auch BAE Systems, der größte britische Verteidigungsanbieter, stellte sich hinter die Initiative. "Wir sind bereit, die Initiativen und Anforderungen der NATO-Verbündeten und -Partner weiter zu unterstützen", erklärte ein Sprecher gegenüber CNBC. Das Unternehmen verwies zugleich auf seine Rolle als "Rückgrat" der europäischen Luftstreitkräfte durch die Typhoon-Flotte.

Die europäische Diskussion über den Bau einer Drohnenabwehrmauer an der Ostflanke hat die großen Verteidigungskonzerne auf den Plan gerufen. Beim EU-Gipfel in Kopenhagen bekräftigten mehrere Industrievertreter ihre Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen. Der schwedische Rüstungskonzern Saab erklärte, er sei "gerne bereit", sich einzubringen. 2Es ist klar, dass die Bedrohung durch Drohnen sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich rapide zunimmt und dass eine gemeinsame europäische Anstrengung dieser Bedrohung wirksam begegnen könnte", sagte Saab-Sprecher Mattias Rådström.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hob die technische Dimension hervor: Zwar seien Drohnen im Prinzip "relativ leicht zu bekämpfen, da sie oft langsam und sehr niedrig fliegen". Die eigentliche Herausforderung bestehe jedoch in der Erkennung von Mini- und Mikrodrohnen sowie der Abwehr von Schwarmangriffen. Ein Sprecher betonte: "Eine wirksame Drohnenabwehr muss mehrere Gegenmaßnahmen kombinieren, wobei unserer Ansicht nach die kanonenbasierte Drohnenabwehr im Mittelpunkt steht, da dies die einzige kostengünstige Maßnahme ist."

Unterstützung kommt auch von kleineren Anbietern. Jens Holzapfel, Geschäftsführer des schwedischen Drohnenspezialisten Nordic Air Defense, nannte die Pläne 2mutig und ehrgeizig", warnte aber zugleich vor überhöhten Erwartungen. "Es wird sich um ein Netzwerk aus Radargeräten, anderen Sensoren und Gegenmaßnahmen handeln, die in gewisser Weise interoperabel und integriert sein müssen. Es ist also kein leichtes Unterfangen." Er äußerte zudem Bedenken, dass Bürokratie und Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten den Prozess bremsen könnten.

Tipp aus der Redaktion Mit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Mit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Die geopolitische Lage verschärft den Druck: In den vergangenen Wochen meldeten Polen, Estland, Litauen und Rumänien wiederholt Luftraumverletzungen durch mutmaßlich russische Jets oder Drohnen, auch Dänemark und Norwegen berichteten über Vorfälle. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte daher bereits Anfang September erklärt, man müsse "dem Ruf unserer baltischen Freunde Folge leisten und eine Drohnenmauer errichten".

Gleichzeitig greift Europa auf Erfahrungen der Ukraine zurück, die seit drei Jahren Krieg mit Russland führt und ihre Expertise im Drohnenkrieg angeboten hat. Dennoch bleibt Skepsis: "Es ist höchste Zeit, eine Drohnenabwehrwand zu errichten, und ich befürchte, dass wir dies nicht mit der erforderlichen Geschwindigkeit umsetzen können", warnte Holzapfel.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



